أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت الأحد، إجلاء 31 من حديثي الولادة من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة، الذي كان جيش الاحتلال وجّه إنذاراً بإخلائه السبت.

وقال زقوت: "جرى إجلاء حديثي الولادة من مستشفى الشفاء، وعددهم 31 طفلاً، ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين"، مضيفاً: "تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي".

من جهتها، أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني نقل الأطفال بتنسيق من "منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا". وتابعت: "نقلناهم بمركبات إسعاف الهلال الأحمر إلى الجنوب، تمهيداً لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح على الجانب الفلسطيني من الحدود".

رحلة نزوح شاقة

ووجد أطباء مجمع الشفاء أنفسهم مجبرين على إخلاء المستشفى بعد أيام من محاصرة الجيش الإسرائيلي للمجمع الطبي الأكبر في غزة، ليبدؤوا "رحلة معاناة شاقة" من النزوح لا يعرفون نهايتها.

وفي أثناء الخروج قسْراً من مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، قال أحد الأطباء إن النزوح والخروج قسْراً من مستشفى الشفاء بمثابة "طريق معاناة بدأ منذ أن عشنا 10 أيام في ظل محاصرة القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء".

وأضاف أنه جرى إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين كافة، باستثناء مَن لا يستطيعون السير بسبب تعرضهم لإصابات بالغة، موضحاً أن مصيرهم "غير معلوم".

وفي السياق، كشف شاهد عيان آخر من الأطباء العاملين في مستشفى الشفاء أن الجيش الإسرائيلي "أساء معاملة الموجودين في مستشفى الشفاء، وأطلق عليهم الهواء الساخن، كما عرض حياتهم للخطر بتفجير عدد من أرضيات غرف المستشفى، مما أجبرهم على الإخلاء".

وقال: "الجيش الإسرائيلي تعمَّد معاملة الموجودين في مستشفى الشفاء، من طاقم طبي ومرضى، حتى الأطفال، بلا رحمة".

ووثَّق مراسل وكالة الأناضول رحلة الهجرة الشاقة إلى جنوب القطاع بصور تُظهر الفلسطينيين وهم يكافحون من أجل الوصول إلى وسيلة تنقلهم إلى مناطق جنوب القطاع، بينها سيارات النقل وعربات "الكارو"، فيما بقى البعض عاجزاً عن إيجاد وسيلة، فاضطروا إلى السير كيلومترات على الأقدام.

طفلة معاقة تروي مشقة طريق النزوح

وفي مشهد إنساني تغلب على كل تبعات الإعاقة، لخَّصت الطفلة الفلسطينية هبة صبح، وهي تجلس على كرسي الإعاقة، تفاصيل الحكاية، بعد أن طالها القصف الإسرائيلي حتى في أثناء رحلة النزوح.

ونزحت الطفلة هبة من بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، إلى مدرسة هارون الرشيد، في محافظة خان يونس (جنوب)، هرباً من الغارات الإسرائيلية، التي لم تفرق بين سليم ومعاق، وتقول بلغة الطفولة لـ"الأناضول": "لم يهدأ القصف في أثناء نزوحنا، وكنت أصرخ خوفاً من القذائف التي سقطت قربنا".

ولم يمنع المشهد المأساوي داخل القطاع هبة من إدراك التفاؤل بالعودة إلى منزلها، إذ قالت: "أتمنى أن نعود إلى بيتنا بسلام وأمان".

وتلاعب هبة أطفالاً في باحة المدرسة، وتقود كرسيّها بيديها الصغيرتين، ويساعدها النازحون في النزول عن الدرج، في حين تساعدها والدتها في تهذيب شعرها، ثم تتابع بنفسها المهمة، لتنطلق إلى الحياة وسط كل هذه المعاناة.

تقول والدة هبة: "تعاني هبة كثيراً بعد أن نزحنا من بيتنا، حيث توفر لها فيه بعض الوسائل المساعدة، أما هنا فهي تزحف على ركبتَيها، ما أدى إلى تمزيق ثيابها، ولا تتوفر لها ملابس كافية". وأضافت: "تنزل هبة زحفاً على الدرج، وتعاني من الدخول إلى دورات المياه، ولا يتوفر لها مكان خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فالمعاناة كبيرة، لكن هبة متغلبة عليها".

وفي وقت سابق السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم، أجبرهم الجيش الإسرائيلي على الخروج من مجمع الشفاء الطبي، لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة، لا سيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطيرة".

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء أصبح "منطقة موت" ويجب إخلاؤه. وأعلنت منظمة الصحة أنها قادت بعثة تقييم إلى مستشفى الشفاء في غرب مدينة غزة استمرت لمدة ساعة. وقالت البعثة إن 25 عاملاً صحيّاً و291 مريضاً، بينهم 32 طفلاً، في حالة حرجة، وجميعهم بقوا في المستشفى.

وحسب المنظمة العالمية، فإن المرضى العالقين في المستشفى يعانون من كسور معقدة وبتر أطراف وحروق، ومن بينهم 29 يعانون من إصابات خطيرة في العمود الفقري ولا يستطيعون السفر دون دعم طبي.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المنطقة. وتحاصر إسرائيل منذ عدة أيام المستشفى الأكبر في قطاع غزة، وشوهدت دبابات وناقلات جُند وغيرها من الآليات المدرعة في محيط المستشفى، بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.

ومنذ 44 يوماً، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.