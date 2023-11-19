سياسة
2 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
دعت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة "من أجل الأبرياء الذين لا يزالون على قيد الحياة"، مؤكدة أن الإنسانية في القطاع تقاوم الموت والظلم والقسوة وانتهاك القانون والنفاق.
أمينة أردوغان تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أمينة أردوغان: "الإنسانية في غزة تقاوم الموت والظلم والقسوة وانتهاك القانون والنفاق" / صورة: TCCB / صورة: tccb
19 نوفمبر 2023

طالبت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة "من أجل الأبرياء الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس" باللغتين التركية والإنجليزية، الأحد، إن "الإنسانية في غزة تقاوم الموت والظلم والقسوة وانتهاك القانون والنفاق".

وأضافت: "لن ننسى عشرات الآلاف من إخوتنا الفلسطينيين الذين استشهدوا. نطالب بوقف لإطلاق النار الآن من أجل الأبرياء الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وأُرفقت بالتدوينة صور من معرض "غزة: الإنسانية التي تقاوم"، الذي أعدته دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية ضمن إطار قمة "قلب واحد من أجل فلسطين".

والأربعاء، استضافت سيدة تركيا الأولى، قمة في إسطنبول لعقيلات رؤساء دول، بعنوان "قلب واحد من أجل فلسطين"، وذلك إثر الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us