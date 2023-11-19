طالبت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة "من أجل الأبرياء الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس" باللغتين التركية والإنجليزية، الأحد، إن "الإنسانية في غزة تقاوم الموت والظلم والقسوة وانتهاك القانون والنفاق".

وأضافت: "لن ننسى عشرات الآلاف من إخوتنا الفلسطينيين الذين استشهدوا. نطالب بوقف لإطلاق النار الآن من أجل الأبرياء الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وأُرفقت بالتدوينة صور من معرض "غزة: الإنسانية التي تقاوم"، الذي أعدته دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية ضمن إطار قمة "قلب واحد من أجل فلسطين".

والأربعاء، استضافت سيدة تركيا الأولى، قمة في إسطنبول لعقيلات رؤساء دول، بعنوان "قلب واحد من أجل فلسطين"، وذلك إثر الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ومنذ 44 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.