كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تصاعد الخلافات داخل أروقة الحزب الديمقراطي بشأن الدعم العسكري الأمريكي المقدم لإسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة.

ووفق الموقع، فقد أثارت دعوة أحد كبار التقدُّميين في مجلس الشيوخ إلى ربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بتهدئة الحرب في غزة، رد فعل عنيفاً من جانب الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن هذا الخلاف هو الأحدث بين الديمقراطيين بخصوص الحرب، في وقت يواجه المشرّعون ضغوطاً هائلة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وقال السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)، في بيانٍ، أمس السبت، إن "الولايات المتحدة تقدم مساعدات لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار سنويّاً، وإدارة بايدن تريد تقديم 14.3 مليار دولار إضافية".

وأضاف أن على الحكومة الإسرائيلية "أن تفهم أنها لن تستقبل دولاراً واحداً من الولايات المتحدة ما لم يحدث تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية".

شروط

وتشمل شروط ساندرز على إسرائيل "وقفاً ملحوظاً للعمليات العسكرية" في غزة، والامتناع عن "إعادة احتلال أو حصار" طويل المدى لغزة، وإنهاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية و"التزام محادثات سلام واسعة النطاق لتحقيق حل الدولتين في أعقاب الحرب".

ووافق مجلس النواب على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنها تعطلت في مجلس الشيوخ.

وانتقد الديمقراطيون، وبينهم الثلاثة عشر صوتاً المؤيدين للمساعدات، رئيس مجلس النواب، مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا)، لربطه المساعدات بتخفيضات في تمويل مصلحة الضرائب.

وأطلق الجمهوريون في مجلس الشيوخ حملة مفاجئة لفرض التصويت على هذا الإجراء الأسبوع الماضي، لكن الديمقراطيين صوّتوا لإفشالها.

ويُستبعد أن يقف ساندرز بمفرده في الحملة اليسارية لفرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل.

وقال أحد المساعدين المطلعين لموقع أكسيوس، إن التقدميين في مجلسَي النواب والشيوخ يخوضون مناقشات "أولية" متواصلة حول فرض شروط على المساعدات لإسرائيل.

وقوبلت أخبار المناقشات، التي أعقبها بيان ساندرز، بردود سريعة من المشرعين المؤيدين لإسرائيل.

وقال النائب جوش غوتهايمر (ديمقراطي عن نيوجيرسي)، في بيان: "أي تشريع يفرض شروطاً على المساعدة الأمنية لحليفنا الديمقراطي الرئيسي، إسرائيل، لن يُجدي نفعاً وسيخسر عشرات الأصوات".

وشبّه النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) مقترح ساندرز بمشروع قانون جونسون، قائلاً إن كليهما "لا يخدم إلا مصالح مَن يعارضون إسرائيل والسلام".

ويأتي بيان ساندرز في وقت ينضم عدد متزايد من الديمقراطيين في مجلس النواب إلى المطالبات بوقف إطلاق النار، بدلاً من الهدنة القصيرة التي اقترحتها إدارة بادين.

وارتفع عدد الديمقراطيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار من نحو 12 من الأعضاء اليساريين، الشهر الماضي، إلى أكثر من 30، بينهم عدد من المشرعين اليهود.

ومنذ 44 يوماً، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء السبت.