قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، إن إثبات وسائل إعلام عبرية قصف "مروحية حربية" إسرائيلية المحتفلين بغلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "يؤكد أن إسرائيل اختلقت الأكاذيب لتبرير الإبادة والتهجير من غزة".

جاء ذلك في بيان للحركة تعليقاً على تقرير صحيفة "هآرتس"، السبت، بأن "مروحية عسكرية" إسرائيلية أطلقت النار على "مسلحين فلسطينيين" وإسرائيليين من المشاركين في حفل نُظِّم قرب كيبوتس "رعيم"، في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت "هآرتس" أن تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أن "مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحفل وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، وكما يبدو أصابت أيضاً بعض المشاركين في المهرجان (في إشارة إلى الإسرائيليين)".

وأشارت إلى أن مقاتلي حماس "لم تكن لديهم معرفة مسبقة بمهرجان نوفا الموسيقي، الذي أقيم بجوار كيبوتس رعيم، في 7 أكتوبر". وقالت الصحيفة إن حماس "استهدفت الحفل بشكل عفوي".

وفي بيانها، قالت حركة حماس إن "ما نشرته وسائل الإعلام العبرية، الذي أكّد أن طائرة مروحية حربية صهيونية قصفت مُحتفلين بغلاف غزة، في السابع من أكتوبر، يثبت بما لا يدَع مجالاً للشك أن حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عمدت إلى اختلاق الأكاذيب والروايات الزائفة حول أحداث ذلك اليوم".

وأضافت أن ذلك جرى "لتبرير عمليات القتل والإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال اليوم، بهدف تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وديارهم".

واعتبرت الحركة أن "ما ورد في التحقيق ينسف كل المزاعم والروايات الصهيونية الرسمية، التي روّجت عديداً من الأكاذيب، منها كذبة قتل أطفال وقطع رؤوسهم، التي لم يستطع الاحتلال إثباتها، وكذلك حرق المدنيين".

وأشارت إلى أن "أحد مسؤولي الاحتلال خرج ليُقرّ بوجود نحو 200 جثة بين مئات الجثث المتفحمة أظهرت التحاليل أنها فلسطينية، ما يدحض زيف الادّعاء الصهيوني حرق المقاومة جثث مستوطنين، ويؤكِد أنهم قُتلوا بقصف صهيوني استنادًا إلى بروتوكول هانيبال، الذي يقضي بقتل الأسرى وآسريهم لمنع عمليات الأسر".

و"هانيبال" بروتوكول عسكري مثير للجدل يُنسَب استخدامه إلى الجيش الإسرائيلي منذ اعتماده رسميّاً عام 2006، ويتيح المخاطرة بحياة الجنود الأسرى، وعاد هذا البروتوكول إلى الواجهة مجدداً بعد أسر فصائل فلسطينية بغزة عشرات الجنود الإسرائيليين بينهم عسكريون برتب رفيعة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت حماس، في بيانها: "هذه الحقائق التي بدأت تتكشّف حول عملية الخداع والتضليل التي مارستها حكومة الاحتلال الفاشي على العالم، ولا تزال تمارسها خلال حربها المسعورة على المستشفيات والمرافق المدنية، مثل مجمع الشفاء الطبي، تأتي تحت مبررات كاذبة وروايات مُختَلَقة".

وطالبت بـ"موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات غير المسبوقة التي تُرتكب اليوم في قطاع غزة، استناداً إلى روايات زائفة ومضَلِّلة، وتقديم كل من شارك فيها إلى المحاكمة، وتشكيل محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال وقادته بحق المدنيين في قطاع غزة".

ودعت الحركة "الإدارة الأمريكية، والعواصم الغربية، ووسائل الإعلام الغربية التي تبنّت الرواية الصهيونية الكاذبة دون تحقُّق، إلى التراجع عن مواقفها الداعمة لحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، التي تُنتهَك فيها القوانين والاتفاقيات الدولية كافة".

كما دعتها إلى "تحمُّل مسؤوليتها في وقف العدوان، ووقف المجازر وجرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني". وحتى الساعة (15:15 تغ) لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل.

وكان مئات المقاتلين الفلسطينيين اجتازوا الجدار الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة ووصلوا إلى البلدات والقواعد الإسرائيلية في غلاف القطاع، عند إطلاق حركة "حماس" معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وحسب المعطيات الإسرائيلية، فقد قُتل 1200 إسرائيلي بين مدني وعسكري وشرطي.

وردّاً على "طوفان الأقصى"، يشنُّ الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع والأربعين حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات إلى فتح تحقيق دولي في هجمات إسرائيل، بالإضافة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.