أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء الأحد، قتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين إثر استهداف منزل كانوا موجودين فيه جنوب شرق غزة.

وقالت الكتائب، في تدوينة على "تلغرام"، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف منزل في منطقة جحر الديك، وُجد به عدد كبير من جنود الاحتلال، بقذيفتَي TBG مضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا مَن بقي فيه بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت الكتائب إنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة.

وعرضت كتائب القسام مشاهد جديدة لاستهداف دبابات وجنود الاحتلال في شوارع مدينة غزة خلال الأيام الماضية.

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام إنها أوقعت قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتَي جُند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي، ودمرت 29 آلية صهيونية، الأحد، بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

كما قصفت كتائب القسام قاعدة "تسيلم" العسكرية الإسرائيلية بدفعة صاروخية، بالإضافة إلى قصفها حشوداً لآليات إسرائيلية في محور جنوب غزة بدفعات صاروخية، حسب بيان لها.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسرامي، قصف حشود للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في بيارة مرتجى بحي الزيتون وأصابتهم بشكل مباشر.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وجندي من لواء غفعاتي في معارك بقطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى جيش الاحتلال اليوم إلى 7.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية المعترَف بها إسرائيليّاً إلى نحو 64 قتيلاً منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك.

وبلغ عدد الضباط والجنود القتلى -الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم- 385 منذ بدء معركة "طوفانالأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.