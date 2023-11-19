سياسة
3 دقيقة قراءة
المقاومة مستمرة باستهدافهم.. إسرائيل تعلن مقتل 7 بين جنود وضباط اليوم بغزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين إثر استهداف منزل كانوا موجودين به جنوب شرق غزة، بالإضافة إلى استهدافات متفرقة بعدة أماكن، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقل 7 من جنوده خلال اليوم الأحد.
المقاومة مستمرة باستهدافهم.. إسرائيل تعلن مقتل 7 بين جنود وضباط اليوم بغزة
إسرائيل تعلن مقتل 7 من جنودها وضباطها اليوم بغزة / صورة: Reuters
19 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء الأحد، قتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين إثر استهداف منزل كانوا موجودين فيه جنوب شرق غزة.

وقالت الكتائب، في تدوينة على "تلغرام"، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف منزل في منطقة جحر الديك، وُجد به عدد كبير من جنود الاحتلال، بقذيفتَي TBG مضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا مَن بقي فيه بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت الكتائب إنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة.

وعرضت كتائب القسام مشاهد جديدة لاستهداف دبابات وجنود الاحتلال في شوارع مدينة غزة خلال الأيام الماضية.

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام إنها أوقعت قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتَي جُند ودبابة وقوة راجلة إسرائيلية متحصنة بمدرسة قرب مشفى الرنتيسي، ودمرت 29 آلية صهيونية، الأحد، بمنطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون.

كما قصفت كتائب القسام قاعدة "تسيلم" العسكرية الإسرائيلية بدفعة صاروخية، بالإضافة إلى قصفها حشوداً لآليات إسرائيلية في محور جنوب غزة بدفعات صاروخية، حسب بيان لها.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسرامي، قصف حشود للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في بيارة مرتجى بحي الزيتون وأصابتهم بشكل مباشر.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وجندي من لواء غفعاتي في معارك بقطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى جيش الاحتلال اليوم إلى 7.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية المعترَف بها إسرائيليّاً إلى نحو 64 قتيلاً منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك.

وبلغ عدد الضباط والجنود القتلى -الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم- 385 منذ بدء معركة "طوفانالأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us