سياسة
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إسرائيل تهاجم بلدة لبنانية بـ"الفوسفور".. و"حزب الله" يرد بقصف مواقع حدودية
قالت وسائل إعلام لبنانية إن بلدة "كفر كلا" جنوبي لبنان، تعرّضت لقصف إسرائيلي عنيف بقنابل الفوسفور الأبيض، فيما أعلن "حزب الله" بالمقابل قصف عدة مواقع إسرائيلية حدودية.
إسرائيل تهاجم بلدة لبنانية بـ"الفوسفور".. و"حزب الله" يرد بقصف مواقع حدودية
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان / صورة: AFP
19 نوفمبر 2023

تعرّضت بلدة "كفر كلا" جنوبي لبنان، الأحد، لقصف إسرائيلي "فوسفوري"، في هجوم وُصف بأنه "الأعنف" منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق إعلام لبناني.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "كفر كلا تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف، وقصف فوسفوري على المناطق المأهولة فيها".

ووصفت الوكالة القصف الإسرائيلي بأنه "الأعنف منذ بداية الأحداث في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وفي السياق، تحدثت الوكالة عن "قصف إسرائيل عدة بلدات حدودية" بمحيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، وأطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة و‎ميس الجبل.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أطلقت صفارات الإنذار عقب القصف الإسرائيلي، بينما لم يصدر عن "اليونيفيل" أي تعليق فوري بشأن تلك الأنباء حتى الساعة 12:57 (ت.غ).

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان نشرته الوكالة المذكورة، الأحد، قصفه عدة مواقع إسرائيلية حدودية مع لبنان، شملت الضهيرة، والجرداح، وجل العلام، والمرج، وراميا، وحانيتا، وخلة وردة، والمطلة.

وأوضح الحزب أنه "استهدف موقع جل العلام للمرة الثانية" اليوم الأحد.

كما أعلن، في بيان منفصل، الأحد، "استهداف تجمع لأفراد وآليات إسرائيلية قرب موقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مُوقعاً فيه إصابات مباشرة".

وأشار إلى أن تلك الاستهدافات جاءت "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الأحد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، إن "صفارات الإنذار دوَّت في الجليل الغربي عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر منصة "إكس": "رُصد إطلاق عدد من القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق مختلفة على الحدود الشمالية، دون وقوع ضحايا".

وأكد أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر إطلاق النار".

وبوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد حدود لبنان الجنوبية قصفاً متبادلاً متقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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