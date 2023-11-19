فنَّد مركز مكافحة التضليل في الرئاسة التركية، الأحد، مزاعم "قتل حماس الأبرياء" في غزة، مؤكداً أن "المزاعم لا تعكس الحقيقة".

جاء ذلك في بيان صادر عن حساب مركز مكافحة التضليل عبر منصة "إكس" حول مقاطع نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية وحسابات رسمية زعمت أنها "مشاهد إعدام حركة حماس لأبرياء".

وأكد البيان أن "المشاهد لا تعكس الحقيقة، والتقطت في أثناء إعدام علني لتاجر مخدرات في إيران عام 2014".

ومنذ 44 يوماً، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الأحد.