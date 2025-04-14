تركيا
2 دقيقة قراءة
المنتدى العالمي للمانحين يكرم أمينة أردوغان بجائزة "أفضل القادة النساء"
كُرمت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجائزة "أفضل القادة النساء" من المنتدى العالمي للمانحين في الحفل الذي عُقد خلال فاعليات مؤتمر العالم الإسلامي للأعمال الخيرية المقام في بكركوي بمدينة إسطنبول.
المنتدى العالمي للمانحين يكرم أمينة أردوغان بجائزة "أفضل القادة النساء"
المنتدى العالمي للمانحين يكرم أمينة أردوغان بجائزة "أفضل القادة من النساء" / AA
14 أبريل 2025

وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت أمينة أردوغان أن تركيا تحتل مكاناً متقدماً بين الدول الأكثر تقديماً للمساعدات الإنسانية، كما أضافت أن تركيا من بين الدول الأكثر سخاءً وفقاً للناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن تركيا تمثل شجرة الزيتون التي تمد أغصانها للإنسانية.

وتطرقت أمينة أردوغان أيضاً إلى دور تركيا في استضافة نحو 4 ملايين لاجئ سوري، مشيرة إلى أن بلادها قدمت الدعم للمستحقين في مختلف أنحاء العالم، من إسبانيا إلى لبنان ومن كوبا إلى فيتنام، عبر إرسال المساعدات الإنسانية اللازمة.

كما تحدثت عن تقارير إنسانية تشير إلى أن الأزمات الإنسانية تزداد في مختلف المناطق بسبب الحروب والصراعات، مشيرة إلى تقرير وزارة الصحة في غزة الذي نشر أسماء أكثر من 50 ألف شهيد، بينهم 15 ألف طفل، ووصفته بـ"أكبر عار في تاريخ البشرية".

وأكدت أمينة أردوغان ضرورة تعزيز التعاون الإنساني في هذا الوقت الصعب، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا تتعدى الإغاثة الطارئة، حيث تشمل أيضاً الدعم المستدام عبر مجالات التعليم، الرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل.

كما أضافت أن تركيا تسعى لبناء حلول مستدامة للمشكلات الإنسانية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وفي ختام الحفل، مُنح أمينة أردوغان "جائزة أفضل القادة النساء" تقديراً لجهودها المستمرة في دعم القضايا الإنسانية.

يذكر أن أمينة أردوغان حصلت عام 2018 على "جائزة تقدير الخدمات الإنسانية" من المنتدى العالمي للمانحين، وذلك تقديراً لجهودها في دعم القضايا الإنسانية والمساهمة في تخفيف معاناة الشعوب المتضررة من الأزمات.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us