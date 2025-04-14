وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت أمينة أردوغان أن تركيا تحتل مكاناً متقدماً بين الدول الأكثر تقديماً للمساعدات الإنسانية، كما أضافت أن تركيا من بين الدول الأكثر سخاءً وفقاً للناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن تركيا تمثل شجرة الزيتون التي تمد أغصانها للإنسانية.

وتطرقت أمينة أردوغان أيضاً إلى دور تركيا في استضافة نحو 4 ملايين لاجئ سوري، مشيرة إلى أن بلادها قدمت الدعم للمستحقين في مختلف أنحاء العالم، من إسبانيا إلى لبنان ومن كوبا إلى فيتنام، عبر إرسال المساعدات الإنسانية اللازمة.

كما تحدثت عن تقارير إنسانية تشير إلى أن الأزمات الإنسانية تزداد في مختلف المناطق بسبب الحروب والصراعات، مشيرة إلى تقرير وزارة الصحة في غزة الذي نشر أسماء أكثر من 50 ألف شهيد، بينهم 15 ألف طفل، ووصفته بـ"أكبر عار في تاريخ البشرية".

وأكدت أمينة أردوغان ضرورة تعزيز التعاون الإنساني في هذا الوقت الصعب، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا تتعدى الإغاثة الطارئة، حيث تشمل أيضاً الدعم المستدام عبر مجالات التعليم، الرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل.

كما أضافت أن تركيا تسعى لبناء حلول مستدامة للمشكلات الإنسانية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وفي ختام الحفل، مُنح أمينة أردوغان "جائزة أفضل القادة النساء" تقديراً لجهودها المستمرة في دعم القضايا الإنسانية.

يذكر أن أمينة أردوغان حصلت عام 2018 على "جائزة تقدير الخدمات الإنسانية" من المنتدى العالمي للمانحين، وذلك تقديراً لجهودها في دعم القضايا الإنسانية والمساهمة في تخفيف معاناة الشعوب المتضررة من الأزمات.