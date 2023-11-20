تعرض المستشفى الإندونيسي، شمال مدينة غزة، الاثنين، لإطلاق نار مباشر بالرصاص الحي من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي بالتزامن مع استمرار قصف محيطه بالمدفعية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعجّ بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف".

وأضافت: "أُصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب"، وحسب شهود العيان، أدى القصف الإسرائيلي إلى "انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل".

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية، بأن "مدفعية الاحتلال التي تحاصر المستشفى الإندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف وصواريخ بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت، قرب المستشفى، التي تؤوي عدداً من النازحين".

ويعد المستشفى الإندونيسي الأكبر في محافظة شمال غزة، ويخدم مئات الآلاف من السكان في المحافظة والمناطق المحيطة، خصوصاً مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل بفعل القصف الإسرائيلي.

ومساء الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 13 ألفاً، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإصابات زاد على 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء. وأضاف أن عدد "المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1330 مجزرة".

وتابع: "بلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض، وإما جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة، ويمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليها".

في السياق أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى قصف إسرائيلي في محيط مستشفى العودة، شمال القطاع أيضاً، كما قُصف منزل عائلة الحسنات بحي الدرج في مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

ولم يجرِ التأكد من عدد الشهداء جراء الغارات الأخيرة التي تستهدف مناطق متفرقة من شمال القطاع، بسبب صعوبة وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني، إضافة إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت في تلك المنطقة.

وفي مدينة غزة، استُشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافةً إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما عشرات المواطنين ما زالوا تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف"، وفق "وفا".

وحسب "وفا"، فإن "طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد والمخيم شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافةً إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء".

الجنوب تحت القصف

وشن الطيران الإسرائيلي ليل الأحد/الاثنين، سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية، شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافةً إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس".

وأضافت أن "الطائرات قصفت منزلاً لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة".

ووفق الوكالة "ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منازل مخيمر والحرازين قرب مدرسة خالد بن الوليد، وآل درويش، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى".

كما شنت الطائرات غارات جوية شرق محافظة خان يونس، قصفت خلالها منزلاً في بني سهيلا.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي شن غارات يومية على جنوبي القطاع رغم إعلانه "منطقة آمنة" بغية دفع السكان في شمال القطاع إلى النزوح إليه.

وسبق أن تحدث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مراراً، عن بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت قد أعلنتها إسرائيل "آمنة" باتجاه جنوب القطاع.

وكان متحدثو جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طالبوا سكان محافظتي غزة وشمال غزة بالتوجه جنوباً، لكنّ القصف الإسرائيلي لم يتوقف في هذه المناطق، ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن ما يقرب من 45% من ضحايا القصف الإسرائيلي في هذه المناطق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ45، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل فلسطيني، و3 آلاف و500 امرأة فلسطينية، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء.