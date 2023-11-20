سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين آخرَين في معارك غزة ويتراجع من عدة محاور
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين اثنين خلال عملياته في شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 69 قتيلاً منذ بدء التوغل البري، فيما تراجعت القوات الإسرائيلية من عدة محاور من القطاع بعد معارك شرسة مع الفصائل الفلسطينية.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين آخرَين في معارك غزة ويتراجع من عدة محاور
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه خلال معارك التوغل البري في قطاع غزة / صورة: AFP
20 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل جنديين اثنين، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان: "سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسمَي شهيدين سقطا خلال عملياته في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "الرقيب دفير بارزاني (20 عاماً) من القدس، مقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والرقيب ينون تمير (20 عاماً) من برديس حنا-كركور، مقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين استُشهدا في أثناء عملية عملياتية شمال قطاع غزة".

ارتفاع الحصيلة

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأحد، مقتل 7 جنود وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وكشف الجيش في بيانات متفرقة، أمس الأحد، عن أن من بين القتلى جنديين يبلغان من العمر 23 و21 عاماً، وكانا يخدمان في لواء النخبة "جفعاتي".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الأحد، قتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين إثر استهداف مبنى كانوا يتحصنون فيه جنوب شرقي مدينة غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية المعترَف بها إسرائيليّاً إلى نحو 69 قتيلاً منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مصادر إعلامية عبرية، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك.

وبلغ عدد الضباط والجنود القتلى -الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم- 387 منذ بدء معركة "طوفانالأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تراجع الآليات

ومنذ مساء الأحد تراجعت القوات الإسرائيلية من عدة محاور من مدينة غزة وشمالي القطاع، بعد معارك مع الفصائل الفلسطينية.

وانسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية لمسافة 3 كلم باتجاه الغرب، من مناطق الخضرا وحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما تراجع الجيش الإسرائيلي من مناطق مفترق "السرايا" ومفترق "ضبيط" في وسط مدينة غزة، وتراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية من حي تل الهوى باتجاه شارع الرشيد أقصى غربيّ مدينة غزة.

كما انسحبت القوات الإسرائيلية من منطقة مفترق "أبو شرخ" في بلدة جباليا شمالي القطاع باتجاه شمال الغرب إلى مفترق "الصفطاوي" في شمالي القطاع.

وجاء تراجع الجيش الإسرائيلي على وقع اشتباكات عنيفة، الأحد، بين قواته وأفراد المقاومة الفلسطينية في منطقة حي النصر ومحيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط منطقة السرايا وفي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، تدمير 29 آلية في عدة مناطق في قطاع غزة، وقتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين كانوا متحصنين داخل مبنى جنوب شرقي مدينة غزة.

ولليوم الـ45 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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