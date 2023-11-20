نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن عقد صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يتخللها وقف إطلاق نار، تبدأ اليوم الاثنين.

وقال الرشق في بيان مقتضَب على صفحة حماس بمنصة تليغرام فجر الاثنين: "لا صحة لما ذكره بعض وسائل الإعلام، منسوباً إلى مصادر في حماس، بالتوصل إلى صفقة تبادل تبدأ من اليوم"، بلا مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن "تل أبيب نفت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق للنار يبدأ اليوم الاثنين وإطلاق سراح رهائن".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "لا شيء حتى الآن".

وقالت صحيفة هآرتس العبرية مساء الأحد: "أجرى منتدى أسر الرهائن والمفقودين (إسرائيلي) اتصالات مع أقارب الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وأبلغهم بتقدم كبير في المفاوضات مع حماس نحو التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم".

مع ذلك أوضحت المجموعة أنه "على الرغم من أن العملية جارية، فإنها قد تستمرّ لعدة أيام أخرى".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت مساء الأحد: "أُحرِزَ تَقدُّم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية. خلال الليل عادت حماس إلى الحوار مع القطريين".

وأضافت: "أعلنت حماس أنها مستعدة لإطلاق سراح مجموعة من 50 مختطَفاً مقابل 4-5 أيام فترة هدنة، والإفراج عن نحو 150 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء، وإدخال الوقود إلى قطاع غزة".

ومساء الأحد قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس "بات قريباً"، دون ذكر تاريخ معين.

ولفت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الدوحة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن "ضمن المفاوضات تحديات بسيطة، وهي لوجستية وعملية لا جوهرية، ويمكن تذليلها"، بلا مزيد من التفاصيل.

وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجَزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 45، ما خلف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء.