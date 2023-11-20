سياسة
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نقابة محامين في أنقرة: سنقاضي إسرائيل على جرائمها في "الجنائية الدولية"
تعتزم نقابة محامين في العاصمة التركية أنقرة تقديم شكوى قضائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، حسب رئيس النقابة صبري خفيف الذي انتقد صمت المجتمع الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
نقابة محامين في أنقرة: سنقاضي إسرائيل على جرائمها في "الجنائية الدولية"
رئيس نقابة محامين في أنقرة يعلن مقاضاة إسرائيل على جرائمها في المحكمة الجنائية الدولية / صورة: AA
20 نوفمبر 2023

أعلن صبري خفيف، رئيس النقابة الثانية للمحامين في العاصمة التركية أنقرة، اعتزام النقابة تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا بشأن "الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".

وقال خفيف في كلمة له الأحد خلال فاعلية محلية بأنقرة، إن آلاف الفلسطينيين في مقدمتهم الأطفال والنساء راحوا ضحية الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووصف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، منتقداً صمت المجتمع الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وأكّد أن النقابة ستتقدم بشكوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية "في إطار الوقوف في وجه الهجمات الإسرائيلية هذه".

وأشار إلى أن الجرائم تُرتكب في غزة على مرأى ومسمع من العالم، معرباً عن أمله في أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية لشكواهم وتتحرك لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا السبت إلى فتح تحقيق على المستوى الدولي بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال الدورة 62 للجمعية العامة للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، بإسطنبول: "سنتقدم مع أكثر من ألفَي محامٍ، بشكوى إلى الجهات المعنية ضد الإبادة الجماعية (في غزة)، سنتابع الأمر حتى النهاية، وسيُدفَع ثمن ذلك".

ولليوم 45 على التوالي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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