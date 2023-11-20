دعت الصين ووفد يضم وزراء عرباً ومسلمين، الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال زيارة يُجريها الوفد العربي-الإسلامي لبكين، وهي المحطة الأولى من جولة تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمَّر جراء الغارات الإسرائيلية.

ويسعى الوفد، الذي من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين يمثلون الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى ممارسة الضغوط على الغرب لرفض تبرير إسرائيل أفعالها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس.

ويضم الوفد الذي يعقد اليوم اجتماعات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مسؤولين من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "نحن هنا لإيصال رسالة واضحة أنه لا بد من وقف لإطلاق النار فوراً، ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فوراً كذلك".

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية لوقف ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقنا، وهذا ينتهك حل الدولتين".

إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقنا وهذا ينتهك حل الدولتين - وزير الخارجية الفلسطيني- رياض المالكي

كانت القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض هذا الشهر، قد حثت أيضاً المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.

وتسعى السعودية للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنهاء الحرب في غزة، وجمع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الزعماء العرب والمسلمين لتعزيز هذه الرسالة.

وطالبت القمة أيضاً بإنهاء الحصار المفروض على غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

من جهته قال وزير الخارجية الصيني إن بكين "صديق مخلص وشقيق للدول العربية والإسلامية"، مضيفاً أنها "تدعم دائماً وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أحجمت وزارة الخارجية الصينية مراراً وتكراراً عن إدانة حماس، ودعت بدلاً من ذلك إلى وقف التصعيد، وطالبت إسرائيل والفلسطينيين بالسعي إلى تحقيق "حل الدولتين" من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستعمل على "وقف القتال في غزة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الأزمة الإنسانية، والتشجيع على تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

وقال وانغ أمام الدبلوماسيين إن "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مشيراً إلى أن "الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية".

وشدد على أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة".

كان مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، قد أجرى اتصالات العام الماضي مع مسؤولين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لبحث حل الدولتين والاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة.