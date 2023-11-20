قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار إن "للاتحاد الأوروبي وبعض القوى الغربية معايير مزدوجة تجاه إسرائيل وفلسطين".

وفي مقابلة مع الإذاعة الأيرلندية "آر تي إي" أضاف فرادكار أن "دول الاتحاد الأوروبي وبعض القوى الغربية اتبعت نهج المعايير المزدوجة في ما يتعلق بموقفها بشأن إسرائيل وفلسطين، إلا أن أيرلندا لم تفعل ذلك".

وأشار إلى أنه "لا مطار شانون ولا أي مطار أيرلندي آخر يستخدمه الجيش الأمريكي لدعم إسرائيل".

وأوضح أنه "يجب الحصول على إذن صريح لنقل الذخائر عبر أي مطار في أيرلندا، ويجب توقيع وزارة النقل ووزير النقل على ذلك، وهذا لا يحدث".

وشدّد على أنه "عندما يتعلق الأمر بالقانون الإنساني الدولي، فيجب أن ينطبق في جميع المجالات".

وأكد أن "موقف بعض الدول الغربية ردّاً على الحرب بين إسرائيل وحماس قوّض معركة حشد الدعم لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي المستمرّ".

وتابع: "أحد مخاوفي هو أن المعايير المزدوجة التي يطبقها بعض الدول في الغرب تقوّض في الواقع القتال في أوكرانيا".

واختتم حديثه بأن "أحد الأشياء التي كنت أعمل عليها بجدية شديدة، والتي عمل القادة الأوروبيون عليها بجدية كبيرة، هو كسب الدعم لأوكرانيا عبر الجنوب العالمي، من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، قائلين لهم إن ما يحدث في أوكرانيا هو حرب عدوانية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الاتحاد الأوروبي على تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تشترط لإنهائها تخلِّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

وتواصل إسرائيل لليوم 45 شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل فلسطيني بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، حسب بيانات رسمية فلسطينية، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.