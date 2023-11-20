استُشهد 12 فلسطينياً وأُصيب العشرات، الاثنين، بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي، شمالي مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: " استشهاد 12 جريحاً ومرافقاً وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي".

وحذَّرت الوزراة من أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت، نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفى الإندونيسي".

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية أن "ما لا يقل عن 8 شهداء ارتقوا، وعشرات الإصابات، جراء استهداف مدفعية الاحتلال المستشفى ومحيطه بشكل مباشر بقذائف وصواريخ، إضافةً إلى إطلاق الرصاص الحي صوب كل من يتحرك خارج باب المستشفى".

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن المستشفى يضم "آلاف النازحين ونحو 150 جريحاً، إضافةً إلى الطواقم الطبية والعاملين في المستشفى وعددهم نحو 100".

ووفق شهود عيان، أدى القصف الإسرائيلي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته الكهربائية عن العمل.

وتحاصر القوات الإسرائيلية المستشفى بعشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدفعيات، في محيط أقل من كيلومتر واحد، وتنشر القناصة على أسطح المباني القريبة منه، مما يَحول دون وصول مركبات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى بوصفه المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي شمالي القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ45، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل فلسطيني، و3 آلاف و500 امرأة فلسطينية، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء.