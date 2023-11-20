صعّدت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملة اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، تزامناً مع فرض إجراءات "انتقامية" بحق الأسرى.

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 2920 فلسطينياً منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 7 آلاف.

ويشير نادي الأسير إلى أن المعطيات تبقى تقريبية ومتغيرة نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة.

وترافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات الترويع والتهديد للمواطنين.

أكثر من 200 طفل بين المعتقلين

ووفق آخر إحصائيات نادي الأسير، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 7000 معتقل، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 معتقلة، ومئات المرضى والجرحى، بينهم من بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وتقول أماني سراحنة، المسؤولة الإعلامية في نادي الأسير: «إنه حتى الساعة لا معلومات عن عدد المعتقلين من عمال قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولا عمّن اعتقل خلال العمليات العسكرية في غزة».

وبلغت حصيلة حملات الاعتقال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 2920، أغلبها في محافظة الخليل جنوبي الضفة، من بينهم نحو 100 سيدة، حسب نادي الأسير.

ولم تتوفر معطيات دقيقة حول أعداد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ بدء الحرب، إلا أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) قالت في بيان، الأحد، إن إسرائيل اعتقلت 200 طفل في الفترة المذكورة.

فيما اعتُقل 40 صحفياً، أبُقي على 30 منهم رهن الاعتقال بينهم الصحفي الجريح معاذ عمارنة الذي كان قد فقد عينه جراء إصابته برصاصة إسرائيلية عام 2019، والصحفيّة مرفت العزة، إضافةً إلى الصحفيّة سمية جوابرة التي تخضع للحبس المنزلي.

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، 1464 ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

كما استُشهد 6 معتقلين في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع من غزة لم تُعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب، من قلقيلية.

عقاب جماعي للمعتقلين منذ بدء الحرب

من جهتها، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن أن إدارة السجون الإسرائيلية فرضت جملة من إجراءات التنكيل الإضافية منذ بدء الحرب على غزة، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن العقوبات والتضييقات المتَّبَعة بحق الأسرى في السجون، هي:

1. بقاء شبابيك الغرف مفتوحة 24 ساعة حيث يكون البرد قارساً خصوصاً خلال ساعات الليل، وسحب الأغطية والملابس من الأسرى.

2. الأطباء لم يزوروا الأقسام منذ أكثر منذ 40 يوماً، رغم أن هناك حالات مَرضية حرجة ومزمنة وبحاجة لمتابعة دائمة، وتوقيف الأدوية عن 70 بالمئة من المرضى، والاكتفاء بالمسكنات وبكميات محدودة جداً.

3. الطعام سيئ جداً وغير ناضج ورائحته وطعمه كريه جداً والكميات قليلة وغير كافية.

4. عدم السماح للأسرى بالخروج لساحة الفورة (الفسحة) .

5. سحب كل الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس والأغطية والمخدات.

6. قطع الكهرباء يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً.

7. الغرف مكتظة جداً، وبعض الأسرى ينامون على الأرض.

8. النقطة الأصعب هي الاعتداءات المتكررة على الأسرى في الغرف على أقل الأسباب وحتى من دون سبب، والاقتحامات المتكررة لوحدات التفتيش والقمع بشكل وحشي وهمجي.

9. الحرمان من الكانتين (البقالة).

10. الحرمان من زيارة المحامين والأهل.

11. لا يسمح للأسرى بشرب مياه صالحة، وتُعبأ من صنبور مياه الحمام.

12. منع اقتناء ملابس، باستثناء غيار واحد فقط، وإذا اتسخ يضطر الأسير لغسله والانتظار حتى يجف لارتدائه مجدداً.