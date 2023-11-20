نجحت كابلات الألياف الضوئية التركية التي ينتجها المركز الوطني لأبحاث تكنولوجيا النانو بجامعة "بيلكنت" بالعاصمة أنقرة، في اجتياز جميع الاختبارات الرئيسية والحسّاسة، ليبدأ استخدامها في مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية المحلية.

وقال كبير الباحثين في المركز، بلند أورتاج، إن تطوير كابلات الألياف الضوئية "جاء نتيجة 14 عاماً من أعمال البحث والتطوير في المركز".

وحسبما صرح أورتاج لـ"الأناضول" فإن "عدداً قليلاً من دول العالم يمتلك القدرة على العمل والتطوير في هذا المجال الذي يشكل أهمية كبيرة لعديد من القطاعات".

ولفت أورتاج إلى أن "المركز الوطني لأبحاث تكنولوجيا النانو شرع في إنتاج الألياف الضوئية المحمية من الاستقطاب، استناداً إلى مجموعة من أحدث الأبحاث والدراسات وجهود التطوير التي أجريت في المركز".

وأوضح أن كابلات الألياف الضوئية التي أنتجها المركز "تمكنت وبنجاح من اجتياز جميع الاختبارات الحسّاسة والحاسمة المطلوبة من الصناعات الدفاعية التركية".

وذكر الباحث التركي أن "مرحلة تطوير الألياف الضوئية المحمية من الاستقطاب كانت صعبة للغاية، وتطلبت بذل كثير من الجهد".

وأضاف: "إنتاج كابلات الألياف الضوئية، ذات بنية أدق من الشعرة، يتطلب امتلاك تقنيات فائقة، ونظراً إلى أهمية وحداثة التقنية لم يكن بين أيدينا وقتئذ أي مستندات مكتوبة أو مصادر تشرح طريقة ومراحل الإنتاج، ولذلك استغرق إنتاج الكابلات سنوات".

وأردف: "خلال عملية الإنتاج، جرَّبنا 130 طريقة مختلفة ونجحنا في النهاية".

وأوضح أن "تركيا أصبحت بهذا (الإنجاز) واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه التقنية العالية ذات الأهمية البالغة، خصوصاً للصناعات الدفاعية".

أهمية بالغة

وذكر أورتاج أن "المركز بدأ إنتاج ألياف ضوئية محمية من الاستقطاب بأطوال تزيد على 100 كيلومتر، بغرض تلبية احتياجات الصناعات المختلفة، بما في ذلك الدفاعية منها".

ولفت كبير الباحثين في المركز إلى أن "الألياف الضوئية تُستخدم بشكل فعال في المنصات البرية والجوية والبحرية، بدءاً من المستوى التكتيكي وحتى مستوى الملاحة، إذ توجد المعدات الحيوية مثل وحدات قياس القصور الذاتي".

وقال: "بفضل كابلات الألياف الضوئية جرى تطوير أدوات جيروسكوبية للتحكم في حركة السفن والطائرات، كما يستخدم هذا النوع من الكابلات في استخدامات مهمة في التحكم الآلي بالطيران وتحديد المسارات".

التصدير مستقبلاً

من جانبه، قال مدير البنية التحتية بالمركز، أوزغور يلدرم، إن المركز هو "المؤسسة الوحيدة في تركيا التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج كابلات الألياف الضوئية".

وأضاف أن "المركز أنتج بالفعل أليافاً ضوئية محمية من الاستقطاب لصالح شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية".

ومنذ تأسيسها في منتصف يونيو/حزيران 1988 بالعاصمة أنقرة، أسهمت "روكيتسان" في دفع الصناعات الدفاعية التركية خطوات ملموسة إلى الأمام، من خلال تزويد القوات التركية بأفضل وأحدث الصواريخ الذكية والفعالة المطورة بإمكانيات محلية خالصة.

وتُنتج الشركة صواريخ وقذائف بكل الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الأرضي والجوي والبحري، كما تصمم وتبتكر عديداً من الصواريخ الذكية الموجهة بالليزر والأشعة فوق الحمراء والمستشعرات الحرارية، إلى جانب توسُّعها في المجال الفضائي، وذلك من خلال تطويرها لصواريخ خاصة من أجل إيصال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وتطرق يلدريم إلى أهمية كابلات الألياف الضوئية وغيرها من المنتجات الاستراتيجية في الصناعات الدفاعية، قائلاً: "حتى لو كنت تملك المال، فلا يمكنك شراء بعض منتجات الصناعات الدفاعية".

وتابع: "من خلال هذا النوع من المنتجات الاستراتيجية تتمكن البلدان من تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، إضافة إلى تحقيق أرباح طائلة تعود بالنفع على البلاد".

وأردف قائلاً: "سيكون بإمكاننا في المستقبل القريب بيع الألياف الضوئية إلى مختلف دول العالم".