أرسلت وزارة الدفاع التركية طائرة إلى مصر، الاثنين، لإجلاء مرضى من سكان قطاع غزة بهدف إخضاعهم للعلاج في تركيا.

وذكرت الوزارة في بيان أنها خصصت طائرة من طراز "A400M" لنقل 109 أشخاص من سكان غزة سيتلقون العلاج في تركيا، بناءً على طلب وزارة الصحة.

ولفتت إلى أن الطائرة التابعة للقوات الجوية أقلعت من ولاية قيصري (وسط تركيا) باتجاه مصر، وعلى متنها كادر صحي مؤلف من 10 أشخاص.

ومساء الأربعاء، وصلت طائرتان إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة، قادمتين من مطار العريش في مصر، وعلى متنهما 27 مريض سرطان فلسطينياً و13 مرافقاً.

وسبق أن سيَّرت وزارة الدفاع التركية 9 طائرات محملة بالمواد الإغاثية هبطت في مطار العريش، ووصلت الأسبوع الماضي كذلك سفينة محملة بمستشفى ميداني رسَت في ميناء العريش.

وعقب الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت تركيا بنقل مرضى فلسطينيين ممن تمكنوا من مغادرة القطاع إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ45، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل فلسطيني، و3 آلاف و500 امرأة فلسطينية، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء