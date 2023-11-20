سيجلس يميني متطرف على كرسي رئاسة الأرجنتين يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل خلفاً للرئيس ألبيرتو فرنانديز (يسار وسط).

اليميني المتطرف وزعيم حزب "الحرية تتقدم" خافيير ميلي، 53 عاماً، يعرّف نفسه باعتباره اقتصاديّاً "رأسماليّاً فوضويّاً"، دخل معترك السياسة حديثاً بعد أن انضم إلى الحزب الليبرالي في 2019، ونال عضوية مجلس النواب عام 2021.

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، تصف سيرة ذاتية لـ"ميلي" غير مصرح بها بأنه شخص "وحيد زئبقي عانى في طفولته من إساءة معاملة الوالدين والتنمر في ساحة المدرسة خلال الثمانينيات" وأُطلق عليه لقب "إل لوكو" (الرجل المجنون).

وقال مؤلف "سيرة ميلي"، خوان لويس غونزاليس: "أكثر من أفكار مايلي، ما يقلقني هو حالته العقلية واستقراره العاطفي".

يقترح الرئيس الأرجنتيني الجديد، الذي يحمل شهادة في الاقتصاد، تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية لبلاده والمجال الاجتماعي.

فقد تعهد الرئيس، الذي دائماً ما شبَّهه أصدقاؤه وأعداؤه برئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، والرئيسين الأمريكي والبرازيلي السابقين، دونالد ترامب وخافيير بوليسنارو، بالتوصل إلى حل للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بداية من "إغلاق البنك المركزي".

كما وعد بـ"دَوْلرة الاقتصاد" وخفض الإنفاق والتخلص من "الطبقة الطفيلية" و"تقليم الدولة المعادية"، وهو ما لاقى استحسان الناخبين رغم صعوبة هذه الإجراءات.

وبتحليل شخصيته، كما أفادت وسائل إعلام عالمية، فإن "كارينا"، شقيقة ميلي، بمثابة يده اليمنى وأكثر المقربين منه، وهو متزوج لكن ليس لديه أبناء، ووفقاً لتصريحات سابقة له فإنه لم يتواصل مع والدَيه اللذين "عاملاه بقسوه خلال فترة طفولته"، لكنهما حضرا خلال آخر ظهور له وهو مرشح للرئاسة، ويحب الكلاب كثيراً ويعتبرها "أصدقاء وأبناء".

التعاون مع أمريكا وإسرائيل ودَولرة الاقتصاد

سياسيّاً، يعتزم الرئيس الجديد التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في وقت يعطل العلاقة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين (الصين والبرازيل)، لأنه "لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين"، ولا ينوي العمل مع روسيا أو المشاركة في تجمع "بريكس".

ويحذر ميلي، الذي يدعو منذ عامين إلى "العلاج بالصدمة" لاقتصاد أنهكه تضخم مزمن يبلغ حاليّاً 143% على مدى عام واحد، والفقر الذي طال 40% من السكان، قائلاً: "لا يوجد مجال للتدرُّج ولا مجال للفتور أو لأنصاف الحلول".

ظهر في أحد الفاعليات واقفاً في سيارة يلوح بالمنشار، في إشارة إلى وضع حد "للطبقة السياسية في البلاد"، كما انتقد بابا الفاتيكان فرانسيس (الأرجنتيني الأصل ويحظى باحترام كبير في البلاد)، ووصفه ميلي بأنه "ممثل لأكثر شيء ضار على الأرض"، كما دعا أحد المقربين منه لقطع العلاقات مع الفاتيكان.

الرئيس الجديد الملقب كذلك بـ"ترمب الأرجنتين" أثار الجدل بمواقفه المؤيدة لتجارة الأعضاء البشرية، ومعارضة الإجهاض، بينما يدعو لحرية حمل السلاح في البلاد بعد ارتفاع الجريمة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.