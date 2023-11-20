قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية الاثنين، عن وزارة المالية توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.

وأوضحت أن ذلك يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدّي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدِّي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 بالمئة فقط، علماً بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 بالمئة".

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

وسبق أن وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ديون إسرائيل طويلة الأجل تحت المراقبة السلبية، ما يعني أنها مستعدة لخفض التصنيف الائتماني.

ولفتت وكالة التصنيف الائتماني الأنظار إلى أن خطر انضمام جهات فاعلة أخرى معادية لإسرائيل، مثل إيران وحزب الله، إلى الصراع على نطاق واسع قد ارتفع بشدة.

واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود؛ سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين".

وزادت: "تَضرَّر الاقتصاد تحت تأثير الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضافت أن "عدم اليقين بشأن استمرارها وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر في النشاط الاقتصادي ويسبب أضراراً متعددة الأبعاد للاقتصاد".

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش قدّر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 45، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد بينهم أكثر من 5500 طفل فلسطيني، و3500 امرأة فلسطينية، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء.