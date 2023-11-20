سياسة
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تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.. حماس تدعو لإدراج إسرائيل على "قائمة العار"
تزامناً مع تخليد اليوم العالمي للطفل، دعت حماس إلى إدراج إسرائيل على "قائمة العار" على خلفية قتلها أكثر من 5500 طفل خلال 45 يوماً، وتضمّ القائمة المنظمات والدول المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاع.
تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.. حماس تدعو لإدراج إسرائيل على "قائمة العار"
الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 5500 طفل في غزة خلال 45 يوماً / صورة: AA
20 نوفمبر 2023

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، إلى إدراج إسرائيل على "قائمة العار" التي تضمّ المنظمات والدول المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاع، لتسببها في استشهاد أكثر من 5500 طفل منذ اندلاع حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ويحتفي العالم بيوم الطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام منذ 1990، إذ يخلدّ الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل (1959) واتفاقية حقوق الطفل (1989).

وقالت حماس في بيان: "بينما تحتفي الأمم المتحدة والعالم في مثل هذا اليوم، باليوم العالمي للطفل، يواصل الاحتلال الصهيوني النازي وحكومته وجيشه الفاشي مسلسل إجرامهم البشع في ارتكاب المجازر المروعة بحق أطفالنا في قطاع غزة على مدار 45 يوماً".

وأكدت أن "احتفاء الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بيوم الطفل العالمي، يضعهم أمام حقيقة دورهم المنوط بهم في حماية أطفال قطاع غزة وتوفير كل مقومات الحياة الإنسانية".

وحمَّلت الحركة المؤسسات الدولية "المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية للعمل والتحرك الجاد لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي تتعرّض لها الطفولة البريئة في فلسطين".

ودعت حماس إلى "إدراج الكيان الصهيوني النازي على قائمة العار، التي تضمّ المنظمات والدول المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاع"، حسب البيان.

وفي السياق، أوضحت حماس أن أطفال غزة يُستهدفون "عبر القصف الهمجي الذي طالهم (الأطفال) وهُم نيام آمنين في بيوتهم، أو يلعبون في باحات مدارسهم التي تحوّلت إلى مراكز نزوح مكتظة بهم، أو يمارسون هوايتهم مع أترابهم بين أزقة وحارات مدنهم ومخيماتهم".

آلاف الشهداء والمصابين أطفال

ورأت الحركة أن "تصعيد إسرائيل جرائمها ضد أطفال فلسطين ما هو إلا محاولة يائسة لن تفلح في إرهاب الحاضنة الشعبية للمقاومة، وكسر إرادة شعبنا وصموده وثباته في أرضه"، حسب المصدر ذاته.

وبيَّنت الحركة أنه "ارتقى ما يزيد على 5500 طفل شهيد، وسقط الآلاف منهم جرحى ومصابين، كما لا يزال هناك أكثر من 1800 طفل في عداد المفقودين".

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة "زاد على 30 ألفاً، 80% منهم من الأطفال والنساء".

كما اتهمت حماس، إسرائيل بأنها "تُمعن في تعميق آلام أطفالنا المرضى والجرحى والمصابين و(المواليد) الخدج، من خلال حصار المستشفيات وقصفها وتدميرها الممنهج، عبر سياسة التجويع والتعطيش والتهجير".

ومنذ 45 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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