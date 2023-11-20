سياسة
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حماس: قصف الاحتلال المستشفى الإندونيسي جريمة تستدعي تدخلاً دولياً
قالت حركة حماس في بيان لها، إن استهداف المستشفى الإندونيسي يأتي ضمن مخطط التهجير، ويُعدّ وجريمة تستدعي تدخلاً دولياً.
حماس: قصف الاحتلال المستشفى الإندونيسي جريمة تستدعي تدخلاً دولياً
وصفت حماس استهداف المستشفى الإندونيسي شمالي غزة بـ"الجريمة" / صورة: AA
20 نوفمبر 2023

وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي وحصاره بـ"جريمة تستدعي تدخلاً دولياً لحماية آخر مؤسسة صحية تعمل شمالي قطاع غزة".

واتهمت الحركة في بيان نشرته على منصاتها الرسمية، إسرائيل بالاستمرار في "سياسة تدمير القطاع الصحي، ضمن مسعاها لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البنى المدنية".

وأضافت: "بد أ جيش الاحتلال الإرهابي قصفاً مكثّفاً على المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، أوقع 12 شهيداً حتى الآن، وعشرات الجرحى، من بين الطواقم الطبية والمرضى والنازحين الذين يحتمون فيه".

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي أقدم على ذلك "بعد أن ضرب حصاراً مشدّداً على المنطقة، وبدأ بإطلاق النار على كل من يتحرك فيها".

وتابعت الحركة: "العدو المجرم المتجرّد من كل القيم الإنسانية، الذي يحاصر ويقصف المستشفيات تحت سمع وبصر العالم أجمع، يحاول اليوم الإجهاز على المستشفى الوحيد العامل شمالي قطاع غزة، بعد أن فرض وقف العمل بقوة السلاح والقصف في باقي المستشفيات".

وأكدت أن ذلك "يتطلّب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي، ينحاز فيه إلى قيم الإنسانية والقانون الدولي، ويوقف المجزرة الوشيكة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في المستشفى الإندونيسي، ويوقف جميع الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين في قطاع غزة".

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، "استشهاد 12 شخصاً وإصابة عشرات"، إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وحذرت الوزارة من أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت، نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفى الإندونيسي".

وتحاصر القوات الإسرائيلية المستشفى بعشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدفعيات، في محيط أقل من كيلومتر واحد، وتنشر القناصة على أسطح المباني القريبة منه، مما يَحول دون وصول مركبات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى بوصفه المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي شمالي القطاع.

يأتي حصار المستشفى في إطار سياسة مماثلة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة وغيره من المستشفيات شمالي ووسط القطاع، بهدف الإخلاء القسري لهذه المستشفيات من المرضى والمصابين والنازحين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ45، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل فلسطيني، و3 آلاف و500 امرأة فلسطينية، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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