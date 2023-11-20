سياسة
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أنقرة تعلن إجلاء 170 مواطناً تركياً من غزة وإرسال سفينة و11 طائرة مساعدات
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن أنه جرى إجلاء 170 مواطناً تركياً وذويهم من غزة حتى اليوم. وأضاف أن أنقرة أرسلت حتى الآن 11 طائرة محمَّلة بمساعدات إنسانية إلى مصر لإيصالها إلى غزة.
أنقرة تعلن إجلاء 170 مواطناً تركياً من غزة وإرسال سفينة و11 طائرة مساعدات
إجلاء 170 مواطناً تركياً من غزة / صورة: AA
20 نوفمبر 2023

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، أنه جرى إخراج 170 من المواطنين الأتراك وذويهم من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في كلمة للمسؤول التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية والمؤسسات المرتبطة في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي.

وأشار فيدان إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية "نتيجة الوحشية الإسرائيلية" في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال: "لا يمكننا أن نبقى صامتين حيال الاستهداف الشامل لغزة وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد بذريعة تدمير حماس".

ولفت إلى أن تركيا تتحرك دبلوماسياً بشكل مكثف منذ اليوم الأول للأزمة من أجل وقف المجزرة المستمرة وإنهاء الوحشية ومنع تصاعد التوتر في المنطقة بشكل أكبر.

وشدد فيدان على أهمية إبداء دول المنطقة رد فعل بصوت واحد تجاه إسرائيل من حيث ممارسة ضغط جماعي عليها.

وأوضح فيدان أن وزارة الخارجية واصلت العمل بكل قوتها في 2023 لإحلال السلام والأمن في المنطقة وتطوير بيئة الازدهار.

كما أكد أنها عملت على تعزيز العلاقات الخارجية والمضي قدماً في تحقيق الأهداف العالمية.

وحول المساعدات التركية لسكان غزة، قال فيدان إنه جرى حتى الآن إرسال 11 طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى مصر، لإيصالها إلى غزة.

ولفت إلى وصول سفينة تركية كبيرة إلى مصر محمَّلة بالمساعدات وتشمل مشافي ميدانية ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها من المساعدات.

وأشار فيدان إلى أن تركيا تُجري اتصالات مكثفة بشأن علاج الجرحى الموجودين في مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بقطاع غزة.

ونوه وزير الخارجية التركي إلى أن 27 مريضاً مع 12 مرافقاً جرى إجلاؤهم من غزة وصلوا إلى أنقرة، فيما عبر 61 مريضاً مع 49 مرافقاً إلى مصر، أمس، تمهيداً لنقلهم إلى تركيا.

كما لفت إلى أنه جرى إخراج 170 من المواطنين الأتراك وذويهم من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، وأن عمليات الإجلاء مستمرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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