سياسة
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الاستخبارات التركية تحيد من تسمى "مسؤولة" في PKK الإرهابي بعملية السليمانية
حيّدت الاستخبارات التركية من تسمى "المسؤولة بتنظيم PKK" الإرهابي غولسومة دوغان، في عملية بمدينة السليمانية شمالي العراق. وشاركت دوغان بكثير من الأنشطة الإرهابية لصالح التنظيم، وكانت مسؤولة عن جمع الإتاوات وتجنيد عناصر، بمن فيها الأطفال.
الاستخبارات التركية تحيد من تسمى "مسؤولة" في PKK الإرهابي بعملية السليمانية
الاستخبارات التركية تحيّد الإرهابية المدعوة "غولسوم دوغان" / صورة: AA
20 نوفمبر 2023

تمكنت الاستخبارات التركية، الاثنين، من تحييد غولسومة دوغان، مسؤولة جمع الإتاوات وتجنيد العناصر بتنظيم PKK الإرهابي، في السليمانية شمال العراق.

جاء ذلك في عملية ضد تنظيم PKK/KCK الإرهابي شمال العراق، حسبما ذكرت مصادر أمنية لـ"الأناضول".

وأوضحت المصادر أن غولسومة دوغان، الملقبة بـ"جيان ماردين"، التي كانت مسؤولة عن جمع الإتاوات وتجنيد العناصر لصالح التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن الإتاوات التي كانت تجمعها "دوغان" من سكان المنطقة كانت تستخدم في تمويل الهجمات ضد قوات الأمن وفي الدعم اللوجستي للتنظيم.

كما تورطت الإرهابية المذكورة في تجنيد الأطفال أيضاً لصالح التنظيم.

وتنظيم PKK، المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعدُّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضَّع في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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