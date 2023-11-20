تمكنت الاستخبارات التركية، الاثنين، من تحييد غولسومة دوغان، مسؤولة جمع الإتاوات وتجنيد العناصر بتنظيم PKK الإرهابي، في السليمانية شمال العراق.

جاء ذلك في عملية ضد تنظيم PKK/KCK الإرهابي شمال العراق، حسبما ذكرت مصادر أمنية لـ"الأناضول".

وأوضحت المصادر أن غولسومة دوغان، الملقبة بـ"جيان ماردين"، التي كانت مسؤولة عن جمع الإتاوات وتجنيد العناصر لصالح التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن الإتاوات التي كانت تجمعها "دوغان" من سكان المنطقة كانت تستخدم في تمويل الهجمات ضد قوات الأمن وفي الدعم اللوجستي للتنظيم.

كما تورطت الإرهابية المذكورة في تجنيد الأطفال أيضاً لصالح التنظيم.

وتنظيم PKK، المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعدُّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضَّع في تركيا.