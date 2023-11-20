سياسة
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شاهد | بعد إجلائهم من مشفى الشفاء بغزة.. وصول 29 من حديثي الولادة إلى مصر
أفادت وسائل إعلام مصرية بوصول 29 طفلاً من حديثي الولادة إلى مصر، عبر معبر رفح، قادمين من مستشفى الشفاء بغزة، وذلك بعد أن أخلاه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحوّله إلى محور لعملياته العسكرية.
شاهد | بعد إجلائهم من مشفى الشفاء بغزة.. وصول 29 من حديثي الولادة إلى مصر
مسعفة تقدم الرعاية لحديثي الولادة الذين جرى إجلاؤهم من مستشفى الشفاء بغزة إلى رفح بمصر / صورة: AFP
20 نوفمبر 2023

وصل 29 طفلاً حديث الولادة جرى إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، الاثنين.

وأُجلي الأطفال حديثو الولادة من مجمع الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعدما حوّله جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى محور للعمليات العسكرية في الأيام الماضية وأمر بإخلائه.

وفي حين كان مدير المستشفيات في قطاع غزة قد أكد، الأحد، إجلاء 31 من حديثي الولادة من المستشفى، لم يتضّح سبب وصول 29 منهم فقط إلى مصر.

وعرضت القناة لقطات لمسعفين ينقلون الأطفال من سيارات إسعاف قبل وضعهم في حاضنات أطفال، ونقلهم مجدداً إلى سيارات إسعاف أخرى.

وذكر مصدر طبي أنه لن يكون بالإمكان توفير العناية الطبية لكل هؤلاء الأطفال في مستشفى مدينة العريش المصرية الواقعة على مسافة 45 كيلومتراً من قطاع غزة.

وأضاف المصدر: "لا توجد حاضنات كافية في مستشفى العريش، وسيتوجب نقل بعض الأطفال إلى مدينة الإسماعيلية أو القاهرة".

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نقل الأطفال جرى بتنسيق من "منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أيّاً من ذوي الأطفال لم يكونوا برفقتهم خلال عملية الإجلاء الأولى، إذ لم تتمكن وزارة الصحة التابعة لحماس من تحديد مكان وجود أي منهم.

وأكدت المنظمة بقاء 3 أطفال حديثي الولادة بالمستشفى الإماراتي في جنوب قطاع غزة لتلقي العلاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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