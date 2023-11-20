وصلت إلى قطاع غزة، الاثنين، تجهيزات ثاني مستشفى ميداني أردني، الذي سيقام في مدينة خان يونس، رافعاً بذلك عدد مرافق المملكة الطبية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وذكر تليفزيون "المملكة" الرسمي على موقعه أن "40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر".

وأوضح أن "المستشفى الميداني سيُجهَّز في خان يونس خلال 48 ساعة، وسيكون الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن ولي العهد الأمير الحسين وصل إلى مدينة العريش المصرية، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني إلى قطاع غزة.

وأضاف أن ولي العهد وصل على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تحمل على متنها كوادر المستشفى ومعدات وأجهزة طبية.

ومع إرسال تجهيزات المستشفى ترتفع عدد المرافق الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وإلى جانب مشفاه الأول بالقطاع، الذى تأسس قبل 14 عاماً، وإرساله مستشفى ميدانيّاً، الخميس، إلى نابلس (بالضفة الغربية)، تتبع الأردن محطتان جراحيتان في جنين ورام الله.

الملك يدعو لوقف الحرب

في السياق، دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إلى "وقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها"، في ظل إعلان الخارجية الأردنية إجلاء 229 مواطناً من غزة، من أصل 741 مدرجين في سجلات رعاياها داخل القطاع.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي، دعا الملك عبد الله إلى "العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع".

وحذر العاهل الأردني من "الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، إضافة إلى مواصلة التصعيد والعنف من المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ومنذ 45 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق آخر إحصائية رسمية.