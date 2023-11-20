أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 217، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان، باستشهاد محمد علي سعيد عويس (25 عاماً) متأثراً بجروح حرجة، إثر إصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل نحو أسبوعين.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة إلى 217 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 2850 جريحاً، وفق وزارة الصحة.

ومنذ أسابيع ينفّذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة لمدينة جنين ومخيمها، في ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في أنحاء الضفة، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس والأربعين، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء، حسب آخر إحصاء رسمي.