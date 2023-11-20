قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تستهدف المدنيين، لا سيّما الأطفال والنساء، حوّلت القطاع إلى "مقبرة للأطفال".

ونشرت الصحيفة تقريراً عن الوضع المأساوي في القطاع استحضرت فيه قصص أطفال قضوا تحت القصف الإسرائيلي، وآثار الدمار الذي تخلّفه هذه الاعتداءات على الأطفال الناجين.

وتطرقت الصحيفة إلى قصة خالد جودة (9 أعوام) الذي هرع حافي القدمين، باكياً، نحو عشرات الجثث الملفوفة بأكفان بيضاء وبطانيات وسجاد، خارج المشرحة المكتظة، صارخاً: "أين أمي؟ أريد أن أرى أمي"، قبل أن يضيف "أين خليل؟"، وهو أخوه البالغ من العمر (12 عاماً).

وفتح أحد عمال المشرحة كفناً أبيض ليتمكن خالد من تقبيل جثمان شقيقه للمرة الأخيرة، ثم ودّع أخته، 8 أشهر. وجرى سحب كفن آخر إلى الخلف، وكشف عن وجه طفلة ملطخ بالدماء، وكان شعرها أحمر.

انفجر خالد باكياً عندما عرفها، كان اسمها مِسك، ويقول: "كانت ماما سعيدة للغاية عندما ولدتك"، وهو يلمس جبهتها بلطف، ودموعه تنهمر على وجهها.

وذكر أقاربه في وقت لاحق أنها -مِسك- كانت مصدر البهجة لعائلته، وقد ولدت بعد 3 ذكور، وكانت أم خالد سعيدة بارتداء مِسك فساتين ملونة، وتثبيت تجعيداتها الصغيرة بمشابك شعر لامعة.

وذكرت الصحيفة أن الطفل ودّع بالدموع أمه وأباه وأخاه الأكبر وأخته، ولم ينجُ إلا هو وشقيقه الأصغر تامر (7 سنوات)، بعد غارة إسرائيلية يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسقطت مبنيَيْن يضمان عائلة خالد وتامر الكبيرة، حيث قُتل 68 فرداً من عائلة جودة وهم نيام بين أسرتهم في دير البلح، وسط غزة.

وتوضح الصحيفة أنه بعد التشكيك بداية في عدد القتلى الصادر من مسؤولي الصحة بغزة، تقول إدارة بايدن الآن إن "عدداً كبيراً للغاية من الفلسطينيين قُتلوا"، معترفة بأن الأرقام الحقيقية للضحايا المدنيين قد تكون "أعلى حتى مما يُذكر".

ويجري إحضار عدد كبير من الأطفال إلى مشرحة مستشفى الأقصى بدير البلح، وقال مدير المشرحة ياسر أبو عمار، لنيويورك تايمز، إن "جثث الأطفال تأتي إلينا مكسورة وممزقة، إنه أمر تقشعر له الأبدان"، وأضاف: "لم نشهد قط هذا العدد من الأطفال الذين قُتلوا.. نحن نبكي كل يوم على الأطفال".

وتبين "نيويورك تايمز" أن تحديد العدد الدقيق للأطفال الذين قُتلوا في غزة -في خضم حملة قصف شرسة وانهيار المستشفيات ودفن الجثث تحت الأنقاض والأحياء المدمرة- "مهمة عبثية".

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 45 يوماً حرباً مدمِّرة على غزة، خلَّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 امرأة على الأقل، كما أن 75% من عدد المصابين، البالغ 30 ألفاً، من الأطفال والنساء، حسب آخر إحصاء رسمي.