حثّ أقارب بعض المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من اليمين المتطرف، اليوم الاثنين، على عدم المضي قدماً في تطبيق عقوبة الإعدام المقترحة على المسلحين الفلسطينيين الأسرى، قائلين إن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرّض حياة المحتجزين في غزة للخطر.

وقالت إسرائيل إنه اعتُقل عدد من المسلحين المشتبه بهم بعدما اخترق أعضاء من حماس الحدود من غزة إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر نحو 240 آخرين.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض "عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكبة" على المدانين.

ودعا وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لتطبيق عقوبة الإعدام، وهي عقوبة موجودة في القانون الإسرائيلي لكنها لا تطبق.

ويشعر بعض أقارب المحتجزين لدى حماس في غزة بقلق من أن النقاش العلني حول عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى أعمال انتقامية وسط آمال متزايدة عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض المحتجزين.

والمحتجزون لدى حماس معرّضون لخطر الإصابة أو القتل جراء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأبلغ ياردن جونين، الذي تُحتجز شقيقته رومي ضمن المحتجزين في غزة، بن غفير وزملاءه في الحزب خلال جلسة برلمانية، بأن الحديث عن إعدام مقاتلي حماس "يعني الدخول في مناورة نفسية. وفي المقابل سنحصل على صور لأحبائنا الذين قتلوا، وينتهي الأمر بإلقاء اللوم على دولة إسرائيل وليس عليهم (حماس)".

وقال: "لا تمضوا قدماً في هذا الأمر قبل عودة المحتجزين إلى هنا. لا تجعلوا دم أختي يقطر من أيديكم".

واتهمت لينوردان كالديرون، التي يُحتجز ثلاثة من أقربائها في غزة حزب بن جفير بأن لديه "ارتباكاً في الأولويات".

وقالت: "اختلط عليكم الأمر، نحن أمة تسعى للحياة، لسنا أمة تسعى للانتقام، حتى لو فعلنا ذلك في الماضي مع أيخمان. أطالبكم ببساطة بإسقاط ذلك من جدول الأعمال".

كان حكم الإعدام الوحيد الذي قضت به محكمة في إسرائيل على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962. وتتمتع المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تتعامل في كثير من الأحيان مع قضايا تتعلق بالفلسطينيين بسلطة إصدار عقوبة الإعدام بقرار بإجماع ثلاثة قضاة، على الرغم من أن هذا لم يحدث حتى الآن.