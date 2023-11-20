أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف 60 آلية عسكرية إسرائيلية، منها 10 ناقلات جُند خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في قطاع غزة.

وقال في كلمة مصورة: "دمرنا في الاثنتين وسبعين ساعة الماضية 60 آلية عسكرية إسرائيلية، منها 10 ناقلات جُند، ولا تزال الاشتباكات ضارية مع العدو في عدة محاور بقطاع غزة"

وأكد أبو عبيدة تنفيذ المقاومين عدداً من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال، إذ أوقعوا عدداً من الجنود بين قتيل وجريح وسمعوا صراخهم واستغاثاتهم.

وتابع: "مجاهدونا استهدفوا ناقلة جُند صهيونية واشتبكوا مع جنودها وقتلوا 7 منهم على الأقل".

ورجح الناطق باسم القسام أن "العدو قصف قوات له على الأرض ظنّاً منه أنه جرى أسر عدد من جنوده"، وكشف أن "المقاومين في مناطق الاشتباك أكدوا أن العدو يقصف آلياته المعطوبة من الجو حال فشل في سحبها".

وأشار أبو عبيدة إلى أن هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين وأن "الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر إلى عدم اقتناعه بالنصر"، وشدد على أن "محرقة العدو ضد الشعب الفلسطيني ستكون بداية نهايته والعدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا".

أكبر رشقة صاروخية

وفي السياق ذاته، قالت كتائب القسام، في بيان مقتضب على قناتها بـ"تليغرام"، إنها "قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردّاً على المجازر بحق المدنيين".

ودوَّت صافرات الإنذار، مساء الاثنين، في جميع أنحاء وسط إسرائيل بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "دوي صافرات الإنذار في منطقة غوش دان التي تضم تل أبيب والمنطقة الوسطى".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن صافرات الإنذار دوَّت في جميع أنحاء وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب ورمات غان، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات، فيما وصفت وسائل إعلام عبرية أخرى الهجوم الصاروخي بـ"الثقيل جدّاً".

وأشارت التقديرات إلى أن الرشقة الصاروخية التي أُطلقت من قطاع غزة صوب تل أبيب تُعدُّ من أكبر الرشقات التي أطلقت تجاه مركز إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة.

ومنذ 45 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13300، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة"، فضلاً عن تجاوز عدد المصابين 31 ألفاً، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفق آخر إحصائية رسمية.