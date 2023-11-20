ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع بداية التعاملات الأسبوعية الاثنين، وسط ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط، بعد استيلاء جماعة الحوثي باليمن على سفينة "غلاكسي ليدر"، الأحد.

واليوم، جرى وقف العقود الآجلة القياسية أربع جلسات من الانخفاضات، إذ ارتفعت بنسبة تصل إلى 6.9% في منتصف جلسة اليوم، قبل تقليص بعض المكاسب.

ولا تزال عقود الغاز في أوروبا تتداول قرب 50 يورو (54 دولاراً) لكل ميجاوات/ساعة، وهو مستواه خلال معظم الأسابيع القليلة الماضية.

وأثارت سفينة استولت عليها جماعة الحوثي في البحر الأحمر ونقلتها إلى السواحل اليمنية، الأحد، مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تؤدي إلى اضطرابات أوسع في مجال الشحن.

والأحد، أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية أنها "استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني" تضامناً مع أهل غزة وردّاً على العدوان الإسرائيلي.

وقالت الشركة المالكة للسفينة "جالاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة الحوثي، إن عسكريين صعدوا إلى متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر، أمس الأحد، وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.

وأضافت شركة جالاكسي ماريتايم في بيان الاثنين: "لقد فُقدت الاتصالات مع السفينة"، وتابعت: "باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيو-سياسي"

وبثت جماعة الحوثي لقطات مصورة اليوم الاثنين تُظهر رجالاً مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.

سفينتان تحولان مسارهما

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات شحن وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن سفينتين تجاريتين مرتبطتين بنفس الشركة التي استولى الحوثيون في اليمن على سفينة تابعة لها، حوَّلتا مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الاثنين إن سفينتين أخريين مدرجتين تحت إدارة شركة راي كار كاريارز، وهما السفينة جلوفيز ستار وهيرميس ليدر، حوَّلتا مسار إبحارهما أمس الأحد.

جماعة الحوثي تحذر

وحذرت جماعة الحوثي، الاثنين، من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعدة بـ"رد مناسب" على هذه الخطوة.

جاء ذلك في تصريح لقائد قوات الدفاع الساحلي بجماعة الحوثي محمد القادري، وفق ما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وحذر القادري من أي تدخل أجنبي في مياههم الإقليمية أو جُزرهم، متوعداً بـ"رد مناسب تجاه أي خطوة من هذا النوع".

وأوضح أن "قواته لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات وبأعيرة نارية مناسبة وضربات في أي وقت وبأي مكان".

وأضاف: "نحن مقدمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطوراً نوعيّاً داخل القوات البحرية ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي (لليمن)".

ومنذ 45 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية.