رجَّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وسط تقارير إعلامية حول صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحركة حماس.

وردّاً على سؤال حول احتمال قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة خلال حفل بمناسبة عيد الشكر في "البيت الأبيض"، قال بايدن: "أعتقد ذلك".

وأشار إلى أنه "غير مستعد الحديث في هذا الخصوص"، دون تقديمه مزيداً من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن "إسرائيل وافقت على هُدنات إنسانية قصيرة بناء على طلبنا".

وتابع: "نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة".

وأكد كيربي أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة "تقترب من نهايتها".

والسبت، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "إسرائيل والولايات المتحدة وحماس توصلت إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام".

وفي وقت لاحق، كتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، على حسابها عبر منصة "إكس": "لم نتوصل إلى اتفاق بعد، لكننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".

وبهذا الخصوص، قال رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح صحفي الأحد، إن اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس أصبح "وشيكاً".

وأفادت قناة عبرية رسمية، مساء الاثنين، إن إسرائيل أعطت "ضوءاً أخضر" لصفقة تبادل أسرى، وتنتظر رد حركة "حماس".

وقال روعي شارون، محلل الشؤون العسكرية بقناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "نحن الآن في ساعات حاسمة، فقد أصبحنا أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى صفقة".

وأضاف: "نقلت حماس خلال الأيام الأخيرة الماضية اقتراحاً لإسرائيل، وفي إسرائيل توصلوا إلى تفاهمات حول قبول شروط ومطالب حماس".

وتابع: "الآن الكرة في ملعب حماس، وعليها في الحقيقة أن تُظهر مسؤولية وجدية، وحال ردت بالإيجاب، فسنكون داخل صفقة قابلة للتحقق".

وتعرض "حماس" على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل مَن يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 45 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية.