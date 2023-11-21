قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، الثلاثاء، إن الإفراج عن السفينة الإسرائيلية المحتجَزة في اليمن مرهون بوقف الحرب على غزة.

وأكد الحوثي في منشور على منصة إكس: "إذا أوقفت وكفَّت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء عندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية".

وأضاف الحوثي أن "ما قامت به البحرية يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل".

وشدد الحوثي في منشور آخر على أن "قواتنا البحرية اليمنية قوة دفاعية ضد بوارج العدوان ولا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين.. بفضل الله تعالى خمسة أيام كانت كافيةً لقواتنا البحرية اليمنية للظفر بأول سفينة إسرائيلية".

وحذرت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعدةً بـ"رد مناسب" على هذه الخطوة، وفق ما ذكرت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين.

وحذر قائد قوات الدفاع الساحلي بجماعة الحوثي محمد القادري، غداة إعلان الجماعة الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني "من أي تدخل أجنبي في مياههم الإقليمية أو جزرهم" متوعداً "برد مناسب تجاه أي خطوة من هذا النوع".

وأوضح أن "قواته لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات وبأعيرة نارية مناسبة وضربات في أي وقت وبأي مكان".

وأضاف: "نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطوراً نوعياً داخل القوات البحرية ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي (لليمن)".

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان الجماعة "استيلاءها على سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي" في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

والأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحوثيين في اليمن "اختطفوا" سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية.

ونافياً أن يكون على متنها "إسرائيليون"، أشار المكتب إلى أنه "يوجد على متن السفينة 25 فرداً يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، توعدت جماعة الحوثي اليمنية، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، نصرةً لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة، داعيةً الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وتواصل جماعة الحوثي تصعيدها ضد إسرائيل، فقد سبق أن أعلنت للمرة الأولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، ثم أعلنت لاحقاً هجمات مماثلة.

وسبق أن أعلنت البحرية الأمريكية في 19 أكتوبر/تشرين الأول اعتراض عدة صواريخ في البحر الأحمر بعد أن أُطلقت من اليمن، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناسبات عدة اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة هاجمت مدناً جنوبي فلسطين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ46، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل فلسطيني، و3 آلاف و500 امرأة فلسطينية، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء