لليوم السادس والأربعين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدة مناطق مدنية في قطاع غزة، إذ خلَّف قصف الطائرات الإسرائيلية منذ ليل الاثنين/الثلاثاء مئات من الشهداء والجرحى.

وسقط أكثر من 80 شهيداً و200 جريح منذ فجر الثلاثاء في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل بحي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، حسب مصادر طبية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المواطنين استُشهدوا وأُصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستُشهد كثير من المواطنين الفلسطينيين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقاً للوكالة، كما "استهدف الاحتلال منزلاً داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيّاً وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء".

وارتقى عدد من الشهداء كما سقط غيرهم جرحى في استهداف 3 منازل تعود إلى عائلة سليمان في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما قصفت الطائرات 5 منازل تعود إلى عائلات الشلفوح وأبو عواد وحجازي والكردي وأبو سلطان قرب نادي خدمات جباليا.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي شنّ غارات يومية على جنوبي القطاع رغم إعلانه "منطقة آمنة" بغية دفع السكان في شمالي القطاع إلى النزوح إليه.

وسبق أن تحدث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مراراً عن بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت إسرائيل قد أعلنتها "آمنة" باتجاه جنوبي القطاع، كما شهد حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة قصفاً واشتباكات عنيفة.

وفي وقت سابق الاثنين "استُشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات، جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمالي القطاع"، وفق "وفا".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الاثنين، أن عدوان الجيش الإسرائيلي المدمر على غزة خلّف أكثر من 13 ألفاً و400 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.

استشهاد المرضى

وقال رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الإندونيسي في غزة إن الجيش الإسرائيلي دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى، ما أخرجه من الخدمة.

وأضاف أن المستشفى مُحاصَر وكل من يخرج منه حياته عرضة للخطر، مؤكداً أن المستشفى هدف للقصف العشوائي وأنه لا توجد تعليمات بشأن مصير المرضى.

من جهته، أورد المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة أن دبابات وطائرات مسيرة إسرائيلية قصفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر. وتابع أنه يتوقع استشهاد أعداد كبيرة شمال غزة بسبب قطع الماء والغذاء، كما أن الوضع في جنوب غزة يتدهور بشكل سريع "ونحن أمام كارثة حقيقية".

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أنه "لا يتوفر علاج لنحو 550 شخصاً في المستشفى الإندونيسي بسبب الحصار الإسرائيلي".

وأضاف أن حصار المستشفى الإندونيسي أدى إلى استشهاد بعض المصابين في الطريق، مردفاً: "من لا يموت بالقصف الإسرائيلي يموت بالنزيف بسبب عدم وصوله إلى المستشفى".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة، أنه جرى إجلاء المرضى من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي "يحاصر" المستشفى، إذ "نخشى أن يكرّر ما فعله في مجمّع الشفاء".

وقال القدرة: "لا يزال يوجد 400 مريض في المستشفى، ونعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم"، مشيراً إلى وجود نحو ألفي نازح داخل المستشفى وفي محيطه.

وانتشرت عشرات الدبابات والمدرّعات الإسرائيلية في محيط المستشفى وأُطلقت النار باتّجاهه، وفق المكتب الإعلامي في غزة، فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات الشهداء بين المرضى والطاقم الطب سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي، مبدية تخوفها من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى فيه.

وأضافت وزارة الصحة: "الاحتلال يستهدف بشكل متزامن مستشفيات في شمال غزة".

قلق من الحصار

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل، طلبت المساعدة في إجلاء المرضى، مضيفاً أنه يجري التخطيط لتنفيذ الطلب.

وتابع المتحدث أن المستشفيات الثلاثة هي مستشفى الشفاء الذي أنقذت مجموعة من الأطفال فيه، والمستشفى الإندونيسي، والمستشفى الأهلي.

وفي سياق متصل، أوردت منظمة الصحة العالمية أنها تشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي استهدف المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، الاثنين.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى "تعرض المستشفى الإندونيسي لأضرار بسبب ما لا يقل عن خمس هجمات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول"، مضيفة أن الهجوم الأخير أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، بينهم مرضى ومرافقوهم المقيمون في المستشفى.

وتابعت: "لا يزال المستشفى الإندونيسي محاصراً، ولم يُسمح لأحد بالدخول إلى المستشفى أو الخروج منه: ووردت تقارير عن إطلاق نار باتجاه أولئك الذين حاولوا المغادرة".

وأردفت: "يواجه المستشفى، مثل المستشفيات الأخرى في شمال غزة ومدينة غزة، انقطاع التيار الكهربائي منذ توقف المولدات الرئيسية والثانوية عن العمل منذ عدة أسابيع بسبب نقص الوقود، كما أنها تواجه نقصاً حادّاً في المياه والأدوية والإمدادات الأساسية".

وحذرت من أن "المستشفى لا يستطيع سوى تقديم الخدمات الأساسية، مما يعرض حياة المصابين بإصابات خطيرة وحالات الطوارئ الطبية الأخرى لخطر مباشر".

وسجلت منظمة الصحة العالمية 335 هجوماً على مَرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما في ذلك 164 هجوماً في قطاع غزة و171 هجوماً في الضفة الغربية.

ضغط على بايدن

في سياق متصل، حثَّت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، بما فيها إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي الرئيسي.

وبادر بكتابة هذه الرسالة ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ ووقَّعها ما لا يقل عن ثمانية ديمقراطيين آخرين في المجلس.

وأرسل المشرعون الرسالة في الوقت الذي قالت فيه إدارة بايدن إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، والبالغ عددهم 240.

وتثير هذه الأزمة انقساماً داخل الكونغرس الأمريكي، إذ لا يدعم حتى الآن دعوات وقف إطلاق النار سوى 36 عضواً ديمقراطيّاً.

ولم توجه رسالة اليوم دعوة إلى وقف إطلاق النار، لكنها أشارت إلى الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وتضمنت ضرورة العمل من أجل استمرار إرسال المياه والغذاء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بوسائل مختلفة، منها إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة، وحماية المدنيين وضمان حصولهم على الرعاية الطبية.

وكتب المشرعون: "لسنا قلقين فحسب من أن تكون هذه المعاناة المتزايدة والممتدة في غزة غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين هناك، وإنما أيضاً من تأثيرها سلباً في أمن المدنيين الإسرائيليين من خلال مفاقمة التوتر القائم والإضرار بالتحالفات في المنطقة".