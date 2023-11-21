أكد قياديان في حركة حماس الفلسطينية، الاقتراب من التوصل إلى هدنة مع إسرائيل، تشمل اتفاقاً لتبادل الأسرى.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في بيان مقتضب نشرته منصة حماس على تليغرام، فجر الثلاثاء: "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة"، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، قال عزت الرشق، القيادي في حماس، إن محادثات تجري بين الحركة وإسرائيل حول هدنة مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وحول اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف: "الاتفاق المنتظر يشمل الإفراج عن أسرى أطفال ونساء إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين بسجون الاحتلال".

وقال الرشق إن المسؤولين القطريين سيعلنون تفاصيل الهدنة.

وفي وقت سابق الاثنين، ادّعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن تل أبيب أعطت "ضوءاً أخضر" لصفقة تبادل أسرى، وتنتظر رد حركة حماس.

وقالت هيئة البث إن "هناك ضوءا ًأخضر، نحن الآن في ساعات مصيرية".

كما أشارت الهيئة إلى أن إسرائيل أخطرت الوسطاء بأنها وافقت على شروط حماس، "وباتت الكرة الأن بمعلب الحركة".

والسبت، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن "إسرائيل والولايات المتحدة وحماس توصلت إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام".

ورجَّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، اقتراب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

كما قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة "تقترب من نهايتها".

وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجزون لدى حماس في غزة ، بين عسكريين ومدنيين، منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومساء الأحد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس "بات قريباً"، دون ذكر تاريخ معين.

وتعرض حماس على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ومنذ 46 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.