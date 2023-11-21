رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الاثنين، الشعارات التي تتهم الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، بدعم الإبادة الجماعية في غزة.

وحسب موقع واشنطن إكزامينر، وصف كيربي، في مؤتمر صحفي، استخدام المتظاهرين لقب "جو الإبادة الجماعية" بـ"غير المناسب".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية: "لا تقلق بشأن الألقاب والملصقات..ولكن الرئيس يريد التأكد من أننا نستطيع الاستمرار في دعم إسرائيل في قتالها لحماس".

وأشار كيربي إلى أن كلمة "إبادة جماعية" تُطرح بطريقة غير مناسبة إلى حد كبير من الكثير من الأشخاص المختلفين".

واتهم حركة حماس بأنها الجهة التي تريد تنفيذ إبادة جماعية ضد إسرائيل التي تسعى إلى "الدفاع عن نفسها ضد التهديد بالإبادة الجماعية... لذا، إذا كنا سنبدأ في استخدام هذه الكلمة فدعونا نستخدمها بشكل مناسب"،. وفق زعمه.

لكنَّ المتحدث باسم مجلس الامن القومي عاد للقول إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل لتقليل الأضرار الجانبية، بعد العدد الكبير من القتلى في المدنيين.

وتشهد الولايات المتحدة مظاهرات مندِّدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وداعية لفرض وقف إطلاق النار في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية دعمها غير المحدود لإسرائيل في حربها.

وأظهر عدد من استطلاعات الرأي تأرجحاً في نسب دعم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الولايات المتأرجحة التي تشهد وجود ناخبين من أصول عربية ومسلمة وفلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ46، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل فلسطيني، و3 آلاف و500 امرأة فلسطينية، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء