أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى 71.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "النقيب (احتياط) أرنون موشيه (26 عاماً)، والرقيب إيليا سنكين (20 عاماً)، من كتيبة وروتيم التابعة للواء جفعاتي، قُتلا في معاركة شمال غزة".

وأضاف أن خمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في المعارك التي وقعت مع المقاومين الفلسطينيين شمال غزة.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول سقط 390 جندياً إسرائيلياً، فيما وصل عدد القتلى منذ بدء العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 71، إضافة إلى مئات الجرحى.

والسبت أعلن المجلس الحربي الإسرائيلي الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهجوم البري على قطاع غزة، في الوقت الذي تحاول فيه فرق وألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل في أكثر من محور في القطاع في ظل مقاومة شرسة من فصائل المقاومة الفلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 46، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء، حسب مصادر رسمية فلسطينية.