تتحمل النساء والأطفال والمواليد الجدد في قطاع غزة عبء الحرب المستمرة منذ 46 يوماً بشكل قاسٍ. وتحدث بعض النساء، في شهاداتهن عن الظروف المأساوية واللا إنسانية التي مررن بها تحت القصف، لا سيما في أثناء الولادة.

وقالت وجيهة الأبيض (29 عاماً): "تجربتي في أثناء الولادة كانت كابوساً بكل معنى الكلمة، أو ما يشبه فيلم رعب، يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، نحو الساعة التاسعة مساءً، اتصلنا بسيارة إسعاف، لكنهم أخبرونا بأنهم لا يستطيعون الحضور. كانت الشوارع فارغة ومظلمة، ولم يكن هناك صوت يُسمع سوى ضجيج الطائرات والقصف".

ووصلت سيارة الإسعاف بعد نحو 40 دقيقة ونقلتها عبر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، التي كانت معظم شوارعها مدمَّرة بشدة. وكانت الأبيض قد نزحت مع عائلتها من شمالي القطاع في اتجاه الجنوب يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت تخشى فكرة الولادة في هذه الظروف، قائلة: "كان التوتر والقلق الذي شعرت به أكثر إيلاماً من الانقباضات".

وعند وصولها إلى مستشفى العودة في النصيرات، وجدت الأبيض، أن قسم الولادة في المستشفى لم يعد يعمل، وجرى تخصيصه لعلاج الأعداد الكبيرة من ضحايا الحرب. وقالت: "كان هناك الكثير من التوتر والصراخ، وكان الأطباء تحت ضغط شديد".

وبعد ولادتها قالت السيدة الفلسطينية إنها كانت تسمع "كل خمس دقائق، قصفاً خارج المستشفى مباشرةً، وكان على مقربة شديدة لدرجة أن الأمهات كنَّ يُخفين أطفالهن حديثي الولادة تحت ملابسهن، خوفاً من أن تتحطم النوافذ ويسقط الزجاج عليهم".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي، أي بعد ساعات قليلة من الولادة، غادرت المستشفى مع والدتها، التي كانت بصحبتها، وابنها حديث الولادة، سيراً على الأقدام طيلة ساعات.

بدورها قالت نور حماد (24 عاماً)، وهي حامل في شهرها السابع: "آخر مرة تمكنت فيها من الاطمئنان على صحة طفلي كانت قبل شهر من بدء الحرب.. أنا قلقة للغاية من احتمال فقدانه".

وتعمل حماد ممرضة متطوعة في مستشفى ناصر بخان يونس لمدة 6 ساعات يومياً. ومثل الكثير من الفلسطينيين في غزة، تشرب حماد من المياه الملوثة وتأكل كميات صغيرة من الأطعمة المعلبة من أجل البقاء.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، وأن أكثر من 160 طفلاً يولدون كل يوم.

وأدى القصف المستمر ومستويات النزوح الهائلة، وانهيار إمدادات المياه والكهرباء، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الغذاء والأدوية، إلى تعطيل الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة بشدة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الاثنين، أن عدوان الجيش الإسرائيلي المدمر على غزة، خلّف أكثر من 13 ألفاً و400 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.