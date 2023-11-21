سياسة
3 دقيقة قراءة
"كابوس وفيلم رعب".. أمهات في غزة يلدن تحت القصف
تعاني الأمهات في قطاع غزة، لا سيما اللاتي ينتظرن ولادة أطفالهن، وضعاً إنسانياً مأساوياً، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والحصار للقطاع المستمر منذ 46 يوماً.
"كابوس وفيلم رعب".. أمهات في غزة يلدن تحت القصف
الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف امرأة حامل في غزة / صورة: AFP
21 نوفمبر 2023

تتحمل النساء والأطفال والمواليد الجدد في قطاع غزة عبء الحرب المستمرة منذ 46 يوماً بشكل قاسٍ. وتحدث بعض النساء، في شهاداتهن عن الظروف المأساوية واللا إنسانية التي مررن بها تحت القصف، لا سيما في أثناء الولادة.

وقالت وجيهة الأبيض (29 عاماً): "تجربتي في أثناء الولادة كانت كابوساً بكل معنى الكلمة، أو ما يشبه فيلم رعب، يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، نحو الساعة التاسعة مساءً، اتصلنا بسيارة إسعاف، لكنهم أخبرونا بأنهم لا يستطيعون الحضور. كانت الشوارع فارغة ومظلمة، ولم يكن هناك صوت يُسمع سوى ضجيج الطائرات والقصف".

ووصلت سيارة الإسعاف بعد نحو 40 دقيقة ونقلتها عبر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، التي كانت معظم شوارعها مدمَّرة بشدة. وكانت الأبيض قد نزحت مع عائلتها من شمالي القطاع في اتجاه الجنوب يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت تخشى فكرة الولادة في هذه الظروف، قائلة: "كان التوتر والقلق الذي شعرت به أكثر إيلاماً من الانقباضات".

وعند وصولها إلى مستشفى العودة في النصيرات، وجدت الأبيض، أن قسم الولادة في المستشفى لم يعد يعمل، وجرى تخصيصه لعلاج الأعداد الكبيرة من ضحايا الحرب. وقالت: "كان هناك الكثير من التوتر والصراخ، وكان الأطباء تحت ضغط شديد".

وبعد ولادتها قالت السيدة الفلسطينية إنها كانت تسمع "كل خمس دقائق، قصفاً خارج المستشفى مباشرةً، وكان على مقربة شديدة لدرجة أن الأمهات كنَّ يُخفين أطفالهن حديثي الولادة تحت ملابسهن، خوفاً من أن تتحطم النوافذ ويسقط الزجاج عليهم".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي، أي بعد ساعات قليلة من الولادة، غادرت المستشفى مع والدتها، التي كانت بصحبتها، وابنها حديث الولادة، سيراً على الأقدام طيلة ساعات.

بدورها قالت نور حماد (24 عاماً)، وهي حامل في شهرها السابع: "آخر مرة تمكنت فيها من الاطمئنان على صحة طفلي كانت قبل شهر من بدء الحرب.. أنا قلقة للغاية من احتمال فقدانه".

وتعمل حماد ممرضة متطوعة في مستشفى ناصر بخان يونس لمدة 6 ساعات يومياً. ومثل الكثير من الفلسطينيين في غزة، تشرب حماد من المياه الملوثة وتأكل كميات صغيرة من الأطعمة المعلبة من أجل البقاء.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، وأن أكثر من 160 طفلاً يولدون كل يوم.

وأدى القصف المستمر ومستويات النزوح الهائلة، وانهيار إمدادات المياه والكهرباء، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الغذاء والأدوية، إلى تعطيل الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة بشدة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الاثنين، أن عدوان الجيش الإسرائيلي المدمر على غزة، خلّف أكثر من 13 ألفاً و400 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us