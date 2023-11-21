قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تبذل جهودها دوماً من أجل المساهمة في حل الأزمات وحفظ السلام في العالم وعلى صعيد المنطقة، مضيفة أن "تركيا جادة ومصممة على بذل كل ما في وسعها لضمان أن يحظى الفلسطينيون بالحرية والأمان فوق أراضيهم".

وقالت السيدة الأولى في تركيا، في حوار مع مجلة نيوزويك الأمريكية، إن "العالم يشهد الآن على الآثار المدمرة والبشعة التي ألحقتها الهجمات الإسرائيلية بالمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال على الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصاً على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأولى الماضي".

استهداف المدنيين

وأوضحت أن "إمعان إسرائيل في قصف وقتل المدنيين الفلسطينيين يثير مزيداً من الرعب والقلق لدى الجميع"، إذ إنه "لا مبرر لأن تحوّل دولة أرض مدينة إلى جحيم للأحياء وتحتها إلى مقبرة للأطفال".

وقالت عقيلة الرئيس التركي إن إسرائيل تسببت في سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين من خلال استهداف المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، وحتى الممرات الإنسانية الآمنة في قطاع غزة.

وشددت على أن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لم تستثنِ أيضاً مستشفى "الصداقة التركية-الفلسطينية" الذي بُني في غزة باسم تركيا.

وتأسفت أمينة أردوغان لغياب أي ملاذ آمن لنحو 1.5 مليون من سكان غزة الذين نزحوا بشكل قسري، "وما يفاقم هذه الأوضاع وجود نساء حوامل وأمهات بمعية أطفالهن الرضع وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بين هؤلاء النازحين".

جريمة ضد الإنسانية

وشددت عقيلة الرئيس التركي على أن ما يحدث حالياً في غزة لا يمكن وصفه بأنه "مجرد حرب، بل إن إسرائيل تمارس أسلوب التنظيمات وترتكب عقاباً جماعياً في حق المدنيين دون التمييز بين الرجال والنساء والأطفال وكبار السن".

وقالت إن إسرائيل "تتجاهل أبسط قواعد القانون الدولي التي تحظر التمييز واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فهي ترتكب جرائم حرب بلغت درجة ارتكابها جرائم ضد الإنسانية مع كل قنبلة تُسقطها على الأبرياء في غزة".

وحول الموقف الدولي من العدوان الإسرائيلي، قالت أمينة أردوغان إنه وجبت مساءلة الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن ومعها مسؤولو الأمم المتحدة والدول الغربية التي تدّعي أنها تدافع عن القيم الكونية: "ماذا تنتظرون لضمان وقف إطلاق النار، والتسليم الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة وإنهاء الأزمة التي تهدد الأمن العالمي؟".

وتساءلت السيدة الأولى في تركيا عن السبب وراء تصويت الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار "في الوقت الذي تمتلك فيه هذه الدول القدرة على تجنب الأزمة وتحمل المسؤولية الكاملة".

وزادت قولاً إن إسرائيل لم تستهدف فقط المسلمين والمساجد في غزة "بل إن الهجمات الإسرائيلية طالت المسيحيين وأماكن عبادتهم"، إذ إن "الآلاف من الأبرياء الذين لا نحتاج إلى معرفة انتمائهم الديني يُذبحون في فلسطين، وهذا ظلم صارخ، وعلى كل من له ضمير في العالم من الشرق إلى الغرب أن يساند قضية فلسطين العادلة".

جهود تركيا

في السياق ذاته، قالت عقيلة الرئيس التركي إن أنقرة تبذل باستمرار جهداً كبيراً لفضح وكشف المجازر التي تمارَس في غزة أمام المجتمع الدولي، ووضع حد للهجمات الإسرائيلية المتواصلة، عبر كل الوسائل والمؤسسات المتاحة، خصوصاً المبادرات التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت: "بصفتي السيدة الأولى، أجريتُ اتصالات دبلوماسية مع الكثير من عقيلات رؤساء الدول والحكومات في المنطقة وفي العالم من أجل تكثيف الجهود وإيجاد حلول مشتركة، خصوصاً توفير وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشارت إلى ترؤسها قمة "قلب واحد من أجل فلسطين" التي استضافتها في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهتشه في مدينة إسطنبول، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة زوجات 19 من رؤساء الدول والحكومات والممثلين الخاصين من الكثير من بلدان العالم.

وقالت إن القمة مثَّلت صوتاً جماعياً للشعب الفلسطيني وللإنسانية جمعاء، ووُجِّهت من خلال نداء القمة المشترك دعوة إلى المجتمع الدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار وتمكين غزة من المساعدات الإنسانية الكاملة.

وحول الجهود الإنسانية، قالت أمينة أردوغان "أطلقنا مبادرة مماثلة لتلك التي نفّذناها حين نُقل 1500 طفل أوكراني إلى تركيا ممن تأثروا بالنزاع الأوكراني"، مضيفةً: "أتابع شخصياً عملية نقل الأطفال الذين فقدوا أسرهم في غزة إلى تركيا بتنسيق مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية من أجل تمكينهم من الاحتياجات اللازمة كافة".

كما أرسلت تركيا 10 طائرات محمَّلة بالمساعدات الإنسانية لأجل غزة تزيد حمولتها على 230 طناً إلى مطار العريش بتنسيق ودعم من مصر.

إلى جانب ذلك، تضيف عقيلة الرئيس التركي، "هناك استعدادات متواصلة لإرسال سفينتين مدنيتين محمّلتين بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعدما سبق إرسال سفينة تركية كبيرة تحمل 50 حاوية مملوءة بمستشفيات ميدانية وإمدادات طبية ومساعدات أخرى إلى مصر".

كما غادرت سفينة أخرى مدينة إزمير محمَّلة بنحو 500 طن من مواد الإغاثة لإيصالها إلى غزة تضم مستلزمات ومعدات طبية من أدوية وأجهزة وثمانية مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف.