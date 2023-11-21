وصل إلى مدينة إسطنبول 87 مواطناً تركياً وقبرصياً شمالياً، الثلاثاء، قادمين من مصر بعد أن جرى إجلاؤهم إليها من قطاع غزة عبر معبر رفح، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت في إسطنبول بعد أن أقلعت من مطار القاهرة، وعلى متنها 27 مواطناً من جمهورية شمال قبرص التركية و60 مواطناً تركياً، غادروا غزة إلى مصر عبر بوابة رفح الحدودية.

وكان في استقبال القادمين ممثلو وزارة الخارجية التركية، ومسؤولو إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في مطار إسطنبول.

وبعد إجراء معاملة الجوازات، غادر بعض المواطنين المطار بالحافلات المخصصة، فيما نُقل مواطنو جمهورية شمال قبرص التركية ومَن يقيمون في ولايات أخرى إلى فنادق حددتها "آفاد".

كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد أفاد، الاثنين، بأنه جرى إجلاء 170 مواطناً تركياً وذويهم من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الاثنين، أن عدوان الجيش الإسرائيلي المدمر على غزة، خلّف أكثر من 13 ألفاً و400 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.