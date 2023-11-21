أدان رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، الاثنين، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على أنه "لا عذر" للقصف المكثف على غزة.

ورأى عثماني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين أن ما فعلته حماس "مدان" لكنه رأى أن "رد الفعل لا عذر له".

وأضاف: "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف".

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي في حديثه على هامش مؤتمر مجموعة العشرين "كومباكت ويذ أفريكا 2023" الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في إفريقيا أنه "ما دامت ليست هناك دولتان حسبما طالبت به الأمم المتحدة فلن يكون هناك سلام في هذه المنطقة".

وأطلقت ألمانيا مبادرة "كومباكت ويذ أفريكا" عام 2017 خلال فترة توليها رئاسة مجموعة العشرين.

توتر العلاقات بين إسرائيل وجنوب إفريقيا

على جانب آخر، استدعت إسرائيل، مساء الاثنين، سفيرها لدى جنوب إفريقيا إلياف بيلوتسركوفسكي، للتشاور احتجاجاً على التصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي البلد الإفريقي بشأن دعم حركة حماس.

وفي بيان مقتضب على حسابه بمنصة إكس، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور حيات: "على خلفية التصريحات الأخيرة لجنوب إفريقيا، جرى استدعاء سفير إسرائيل هناك للتشاور".

ولم تتطرق الخارجية الإسرائيلية إلى التصريحات المقصودة، لكنّ صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت إن الحديث يدور عن تصر يحات "تدعم حماس وتُدين إسرائيل"، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تقدم جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي بطلب للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

والخميس، قال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، إنه سيدعم تحركاً برلمانياً يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت جنوب إفريقيا استدعاء السفير الإسرائيلي، في العاصمة بريتوريا، احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما استدعت قبلها بأيام كل دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ46، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء، حسب مصادر رسمية فلسطينية.