أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي الاثنين، اعتزامه زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه الجديد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال ميلي الاثنين لإذاعة "راديو ميتري" المحلية: "رحلتي الأولى (الخارجية) ستكون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسأزور إسرائيل أيضاً. هذه هي الرحلات الأولى التي سأُجرِيها، وكلها ستكون قبل تولِّي مهامِّي".

"تهديد عظيم"

واعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين "انتصاراً لليمين المتطرّف النازي الجديد" في الدولة الأمريكية اللاتينية. وقال مادورو: "نقول للأرجنتينيين: لقد اخترتم، لكنّنا لن نبقى صامتين، لأنّ وصول يميني متطرّف مع مشروع استعماري يشكّل تهديداً عظيماً".

ولطالما اتهم مادورو ميلي بالتبعية لواشنطن، وقال إنّ الرئيس الأرجنتيني المنتخب "يجثو أمام الإمبريالية الأمريكية الشمالية". واتّهمه بالسعي لمواصلة "مشروع الديكتاتوريات التي قامت في سبعينيات القرن الماضي في كلّ من الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي".

وقال مادورو: "نحن نحترم قرار الشعب الأرجنتيني وندعو ببساطة إلى التفكير في ظهور مراكز يمينية متطرّفة تسعى لفرض نفسها لإعادة استعمار أمريكا اللاتينية مرة أخرى".

أما وزارة الخارجية الصينية فقالت الثلاثاء، إن الدبلوماسية الأرجنتينية سترتكب "خطأً فادحاً" إذا قطعت الأرجنتين علاقاتها مع دول كبرى مثل الصين أو البرازيل.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري، إن الصين شريك تجاري مهم للأرجنتين التي تولي حكومتها المنتخبة أهمية كبيرة للعلاقات معها.

وانتخبت الأرجنتين خافيير ميلي رئيساً جديداً لها يوم الأحد، وانتقد ميلي، وهو ليبرالي يميني، الصين والبرازيل، قائلاً إنه لن يتعامل مع "الشيوعيين" وإنه يفضّل تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة. وحسب النتائج الأولية التي صدرت الاثنين، حصل منافس ميلي، وزير الاقتصاد الحالي سيرخيو ماسا، على نحو 44.31% من الأصوات.

ومن المنتظر أن يتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل خلفاً للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز، ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.

يشار إلى أن ميلي كان وعد في حملته الانتخابية بنقل سفارة الأرجنتين في تل أبيب إلى القدس في حال فوزه بالرئاسة. وهنأ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ميلي بفوزه بالانتخابات الرئاسية بالأرجنتين.