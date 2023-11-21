أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الثلاثاء، بمقتل صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي عند مثلث طير حرفا، ومواطن آخر ومسنّة (80 عاماً) وإصابة حفيدتها في بلدة كفركلا.

وأوضحت الوكالة أن الصحفيين اللذين قتلتهما إسرائيل هما مراسلة قناة الميادين فرح عمر، ومصور القناة ربيع المعماري.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، الثلاثاء، مركزاً للجيش اللبناني جنوب البلاد، ما تسبب بأضرار كبيرة دون وقوع إصابات، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما قصفت المدفعية بشكل متقطع صباح الثلاثاء، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبّونة وجبل العلام (جنوب لبنان)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وذكرت الوكالة أن إسرائيل رفعت، ليل أمس، من وتيرة تعدّياتها على المدنيين والأهالي والمواطنين حيث استهدفت بالقصف المدفعي أهدافاً مدنية ومنازل مأهولة في قرى حدودية.

قذائف حزب الله تصل إلى المطلة

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، رصدها إطلاق 3 قذائف من لبنان استهدفت مستوطنة المطلة الحدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رُصد إطلاق ثلاث قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو بلدة المطلة، دون وقوع إصابات"، وأوضح أنه "هاجم مصادر الإطلاق داخل لبنان".

وجاء البيان الإسرائيلي عقب إعلان حزب الله في بيان، صباح الثلاثاء، استهداف عناصره بـ"الأسلحة المناسبة منزلاً بمستعمرة المطلة، يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي، وإصابته إصابة مباشرة".

وأكد حزب الله في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن استهداف منزل بمستعمرة المطلة يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على استهداف العدو للمنازل في القرى الجنوبية".

كان حزب الله قد أعلن، الاثنين، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية لترتفع حصيلة قتلاه إلى 77 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودوَّت صافرات الإنذار صباح اليوم، في عدد من البلدات الحدودية الإسرائيلية. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت "خشية تسلل قطعة جوية معادية من لبنان نحو شمال البلاد"، موضحاً أن "الحادث انتهى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

100 ألف جندي على حدود لبنان

في سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تقديرهم أن الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.

وقالت الصحيفة إن الجنود الإسرائيليين حوَّلوا المناطق الحدودية في الشمال إلى معسكر غير معلن، حيث الدبابات في الشوارع والمدرعات الآلية مصطفة في أماكن اللعب والجنود ينامون في خيام بالحقول.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وعقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال حزب الله، وفق تصريحات وبيانات عدة، إنه لن يقف على الحياد وسيدعم المقاومة الفلسطينية من خلال عمليات يشنها ضد مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان.