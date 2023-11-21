اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، بأن إسرائيل هي التي بنَت الملاجئ الموجودة تحت مستشفى الشفاء قبل 40-50 عاماً، وذلك في حوار على قناة CNN الأمريكية.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة المذيع كريستيان أمانبور، الذي سأله عن ادّعاءات إسرائيل بوجود مقر لحركة حماس تحت مستشفى الشفاء في غزة.

وأجاب باراك عن هذا الأسئلة بقوله: "من المعروف منذ سنوات عديدة أن تحت مستشفى الشفاء ملاجئ بناها متعهدون إسرائيليون، تُستخدم مقرّاً لحماس، وتقاطع عدة أنفاق هو جزء من هذا النظام".

وردّاً على باراك قال أمانبور: "هل تقول إن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير؟".

وعاد باراك مجيباً: "لقد ساعدنا في بناء هذه الملاجئ قبل 40 أو 50 عاماً على الأرجح لتوفير مساحة أكبر لعمليات المستشفى ضمن المنطقة المحدودة للحرم الجامعي".

وقالت القناة 14 العبرية إن "إيهود باراك وجّه ضربة قاتلة إلى إسرائيل خلال حوار مع CNN وأثار ضجة في العالم العربي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أن طواقمها لم ترَ إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، و"لا دليل على استخدام حركة حماس له مقرّاً عسكريّاً".

وفجر الأربعاء الماضي اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، وهو يضمّ مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

والسبت أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي بات هدفاً للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

وقالت المنظمة في بيان فجر الأحد، إن "فريقها ترأّس اليوم مهمة إنسانية مشتركة شديدة الخطورة لمؤسسات أممية توجهت إلى مستشفى الشفاء في غزة".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هاجم جيش الاحتلال عدداً من المستشفيات والمراكز الطبية، وأخرج القسم الأكبر منها عن الخدمة، وكان آخرها المستشفى الإندونيسي في شمال غزة الذي هاجمته قوات الاحتلال وقصفت محطيه، ما أدى إلى استشهاد عدد ممن فيه.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء الاثنين، أن عدوان الجيش الإسرائيلي المدمر على غزة خلّف أكثر من 13400 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.