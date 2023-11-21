رفعت منصة التواصل الاجتماعي إكس أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد مجموعة "mediamatters" المعنية بمراقبة وسائل الإعلام.

وزعمت إكس أن المنظمة شهّرَت بها في تقرير ذكر أن إعلانات لعلامات تجارية كبرى ظهرت بجانب منشورات "تروّج النازية".

وواجهت إكس (تويتر سابقاً) غضباً متزايداً منذ أن نشرت "mediamatters" التقرير يوم الخميس الماضي، إذ سحب عدد من كبار المعلنين، بينهم "آي بي إم" و"كومكاست"، إعلاناتهم من المنصة ردّاً على ذلك.

وكتب إيلون ماسك في تغريدة السبت، أن المنصة "سترفع دعوى قضائية كبيرة على "mediamatters" وآخرين تواطؤوا في هذا الهجوم المضلّل على شركتنا".

بدورها قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة التواصل الاجتماعي، في مذكرة للموظفين يوم الأحد: "في حين أن بعض المعلنين وقف استثماراته مؤقتاً عقب صدور التقرير، كانت الشركة واضحة في جهودها لمكافحة معاداة السامية والتمييز".

في المقابل قال رئيس "mediamatters" أنجيلو كاروسوني، إن النتائج التي توصلت إليها المنظمة غير الربحية "تتعارض مع بيانات إكس حول توفيرها إجراءات حماية للسلامة لمنع ظهور إعلانات بجانب المحتوى الضارّ".

وفي وقت سابق قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن قائمة الشركات التي سحبت إعلاناتها من منصة إكس التي كانت تُسمَّى تويتر، تزايدت بسبب ظهور تلك الإعلانات بجوار ما وصفته بـ"منشورات داعمة للنازية".

وأشارت الصحيفة إلى أن من الشركات التي سحبت إعلاناتها "آي بي إم"، وذلك يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد تقرير لموقع "mediamatters"، زعم أن إعلانات شركات عملاقة مثل "آي بي إم" و"أبل" و"أوراكل"، "تظهر بجوار محتوى داعم للنازية".

وبالنظر إلى القيمة السوقية للشركات التي أعلنت تعليق إعلاناتها على المنصة، يرجّح خبراء أن تتكبد إكس خسائر كبيرة.