ذكر موقع واللا العبري الثلاثاء، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس وضعت عدداً من الشروط من أجل إخراج صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل إلى حيّز التنفيذ.

وكانت هيئة الإذاعة الرسمية الإسرائيلية قالت الاثنين، إن "إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للصفقة، وقالت للوسطاء إنها توافق على شروط حماس".

وحسب واللا فإن أبرز الشروط التي وضعتها حركة حماس هي وقف حركة الطائرات فوق قطاع غزة خلال أيام الهدنة التي يمكن أن تستمر من أربعة أيام إلى خمسة".

وقال الموقع إن سبب تأخير الصفقة هو أن "حماس أكّدَت أنها لم تُحطِ علماً حتى الآن بأحوال كل الأسرى لدى الفصائل الأخرى والمدنيين بسبب ظروف الحرب".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس العبرية أن الصفقة قد تشمل إطلاق حركة حماس 50 طفلاً وامرأة إسرائيليين، فيما يجري التفاوض حول عشرات آخرين، وقالت إن إسرائيل قد تفرج مقابل ذلك عن 150 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال من سجونها.

وأشارت إلى أن فترة الهدنة التي سترافق الصفقة قد تكون خمسة أيام، لافتة إلى أن حماس تطالب بوقف حركة الطيران فوق القطاع خلال الهدنة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف العبرية نقلاً عن مصادر مطلعة، إن "التقديرات تشير إلى أن الصفقة قد تخرج إلى حيز التنفيذ بعد عدة أيام".

وذكرت أن من المتوقع أن تعلن قطر اليوم عن تفاصيل ما جرى التوصل إليه.

وصباح الثلاثاء أكّد قياديان في حركة حماس الفلسطينية، الاقتراب من التوصل إلى هدنة مع إسرائيل، تشمل اتفاقاً لتبادل الأسرى.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في بيان مقتضب نشرته منصة حماس على تليغرام فجر الثلاثاء: "سلمت الحركة ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق الهدنة"، بلا مزيد من التفاصيل.

بدوره قال عزت الرشق القيادي في حماس، إن محادثات تجري بين الحركة وإسرائيل حول هدنة مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وحول اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف: "الاتفاق المنتظر يشمل الإفراج عن أسرى أطفال ونساء إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين بسجون الاحتلال".

وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجَزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير مصادر فلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها نحو 7500 أسير فلسطيني بينهم نحو 500 من الأطفال الونساء، فيما أمضى عدد من الأسرى أكثر من 40 عاماً حتى الآن داخل أقبية السجون.