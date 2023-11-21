سياسة
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بدء الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي-الجزائري بين أردوغان وتبون
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى الجزائر العاصمة في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره عبد المجيد تبون، ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي-الجزائري رفيع المستوى، برئاسة زعيمَي البلدين.
بدء الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي-الجزائري بين أردوغان وتبون
أردوغان يصل إلى الجزائر.. ومحادثات رفيعة المستوى تجمعه بتبون / Others
21 نوفمبر 2023

بدأ اللقاء الثنائي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، في العاصمة الجزائر.

وعقب وصوله استهل أردوغان زيارته الجزائر بزيارة نصب الشهداء، قبل التوجه إلى عقد لقاء ثنائي مع نظيره الجزائري في القصر الرئاسي.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي-الجزائري رفيع المستوى، برئاسة أردوغان وتبون.

ويستعرض المجلس الذي سيعقد بمشاركة الوزراء المعنيين، العلاقات التركية-الجزائرية التي اكتسبت زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة بجوانبها كافة، وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة تعميق التعاون بين البلدين، حسب بيان سابق لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

كما ستشهد اللقاءات التي ستُعقد في إطار الزيارة "تبادل الآراء بشأن العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية على رأسها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المنتظر أن يجري خلال اجتماع المجلس التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التركية-الجزائرية الوثيقة"، حسب البيان.​​​​​​​

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى الجزائر العاصمة في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من نظيره عبد المجيد تبون. وكان في استقبال الرئيس أردوغان في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر، نظيره الجزائري.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية على شرف أردوغان في المطار، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين. واستعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده.

ويرافق أردوغان في الزيارة وزراء الخارجية هاكان فيدان، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك.

كما يرافق الرئيس التركي وزراء الدفاع يشار غولر، والتجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافةً إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئاسة عاكف تشاغاتاي.

ومن المنتظر أن يجري خلال اجتماع المجلس توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "التي ستُسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التركية-الجزائرية الوثيقة"، حسب البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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