أُصيب، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، من محاور متعددة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع، فيما دارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال.

وأوضح مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت 3 أطفال وشابين أُصيبوا في الأطراف، والصدر، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات عسكرية مخيم بلاطة، وانتشرت في شوارعه، قبل أن تحاصر منزلاً. وذكرت أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتحم فيها الاحتلال مخيم بلاطة خلال 24 ساعة، فيما اقتحم الاحتلال عدة مدن في الضفة الغربية منذ فجر اليوم الثلاثاء، وأصاب مسنة خلال اقتحامه منزلاً في أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 51 مواطناً، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، حسب "وفا".

وأشارت هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من ثلاثة آلاف شاملاً من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتُجزوا كرهائن.

تنكيل وتعذيب للأسرى

اتهم مسؤول فلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بالتصرف كـ"عصابة" جراء ممارساتها "التنكيلية والانتقامية" بالأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة للمنظمة إن "الانتقام كان ولا يزال سيد الموقف في السجون الإسرائيلية". وأضاف: "اتضح أن إجراءات الاحتلال في السجون لا دخل لها بحالة الحرب ولا علاقة لها بالأمن، هي فقط انتقام كان وما زال سيد الموقف".

وأشار إلى أن إسرائيل ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنتهج سياسة تجويع الأسرى، ومصادرة المقتنيات والأغطية والفرشات والوسائد.

ولفت فارس إلى أن "الأخطر هو الاعتداء الجسدي على الأسرى، إذ يتعرضون للضرب بالهراوات من نحو 10 سجانين على كل أنحاء الجسد، غير آبهين بوضعهم الصحي أو أعمارهم". وقال: "السجانون لديهم ضوء أخضر بالتنكيل بالأسرى، وإذا ما قُتل أحدهم لن يتعرض أي سجان للمساءلة والتحقيق والمحاسبة".

وأضاف: "إسرائيل أطلقت يد الوحدات الخاصة بالسجون الذين يدخلون الأقسام بسلاحهم الرشاش وهذه لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة"، وفق فارس.

ولفت رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى أن "الأسرى تولَّد لديهم شعور بأنهم يُستدرجون لمواجهة جماعية حتى يكون هناك مسوغ للاعتداء عليهم بالنار وقتلهم".

ولفت فارس إلى أن غرف الأسرى تكتظ بالمعتقلين دون فرشات وأغطية، منهم من ينام على الأرض في ظل دخول فصل الشتاء. وأوضح أن كل غرفة تضم نحو 10 أسرى فيما سعتها 6 أشخاص، يقدَّم لهم طعام لا يكاد يكفي اثنين فقط، مشيراً إلى أن غالبية الأسرى فقدوا 5 إلى 10 كغ من أوزانهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويُمنعون من حلاقة شعر رؤوسهم أو لحاهم.

وذكر أن أي أسير يعترض على أمر ما، يُعزل ويُعتدى عليه بالضرب المبرح، "هناك أسرى أُصيبوا بكسور وجروح ولم يقدَّم أي علاج لهم، بينهم من هو بحاجة إلى 15 غرزة لم يعطَ مسكناً أو مطهر جروح". ومن السياسات العقابية، حسب فارس، أن مصلحة السجون صادرت كل مقتنيات الأسرى وكتبهم وصورهم وذكرياتهم وألقتها في المزابل.

وعن أسرى قطاع غزة يقول فارس إن "إسرائيل تبقي الموضوع في الكتمان، لا معلومات بشأنه، وهذا تصرف العصابة، قد تكون لديها نيات مبيتة كأن يتعرض أسرى غزة لتحقيق قاسٍ ثم قتلهم والادعاء أنهم قُتلوا في ساحة المعركة وتحفظوا على جثامينهم".

وخلال هذه الفترة، استُشهد برصاص الاحتلال أكثر من 212 من أبناء الضفة، إضافةً إلى نحو 3 آلاف جريح.