وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، انتقاداً حاداً لصفقة تبادل الأسرى المزمع عقدها مع حركة "حماس"، قائلاً إنها "ستجلب لنا كارثة".

وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في حديث للوزير للقناة "14" الإسرائيلية الخاصة: "أنا منزعج جداً لأنهم يتحدثون عن صفقة قد تجلب لنا كارثة".

وأضاف: "أنا منزعج لأننا انقسمنا مرة أخرى، ولم نُخبر بالحقيقة مرة أخرى. ومرة أخرى، نُدفع إلى الجانب (بعيداً)".

وتابع: "الشائعات تقول إن دولة إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأ كبيراً جداً في أسلوب صفقة شاليط"، في إشارة إلى صفقة التبادل مع "حماس" التي تمت عام 2011، وشملت أكثر من 1200 أسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط.

وأردف بن غفير: "تتذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وأطلقنا سراح (زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وأصدقائه)، وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا".

وبحسب تقارير إسرائيلية، من المتوقع أن تشمل الصفقة المرتقبة إفراج "حماس" عن 50 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال، مقابل إطلاق إسرائيل نحو 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها.

كما سيوقف إطلاق النار لمدة 3-5 أيام في قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة. ولا يستبعد الاتفاق إمكانية تمديد وقف إطلاق النار وإدراج أسرى إسرائيليين آخرين.

وقال بن غفير: "تحدثوا عن صفقة تشمل 80، (ثم) انخفضت إلى 70، وانخفضت إلى 50 الآن. قالوا إنهم لن يدخلوا الطعام، وبعد ذلك قالوا إنهم لا يدخلون الوقود، والآن يفعلون ذلك"، في إشارة إلى تغيّر موقف الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "أنا أسأل كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟".

وتابع بن غفير: "إنه غباء! إنه هلوسة! لسوء الحظ، (الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس) و (الوزير بلا حقيبة غادي أيزنكوت) يجرّان الحكومة إلى منطقة سيئة".

خيبة أمل

في السياق، انسحب العديد من أقارب الرهائن الإسرائيليين لدى كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من اجتماع مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مساء الاثنين.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية: "انسحب العديد من أقارب الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في قطاع غزة من اجتماع مع أعضاء حكومة الحرب مساء الاثنين، وعبر بعضهم عن خيبة أملهم عندما قيل لهم إن أهداف تحرير الرهائن وإسقاط حماس هي أهداف بالقدر نفسه من الأهمية".

وأضافت الصحيفة: "قال أودي غورين، الذي كان ابن عمه تال حايمي (42 عاماً)، من بين الرهائن، للقناة 12 إن الغرض من الاجتماع هو أن يشرح الوزراء أهداف إسرائيل في الحرب".

وأضاف غورين: "قبل بضعة أيام، التقينا بغانتس وآيزنكوت فقط. لقد أخبرونا بشكل لا لبس فيه أن الهدف الأسمى للحرب هو تأمين إطلاق سراح الرهائن، والآن يقال لنا، إن هناك هدفين على القدر نفسه من الأهمية"، وفق الصحيفة.

وتابع: "وعدنا 100 عضو كنيست بأنهم يعتقدون أن الهدف الأسمى للحرب يجب أن يكون أولاً وقبل كل شيء تحرير الرهائن. وقال نتنياهو إن كلا الهدفين له القدر نفسه من الأهمية".

وأكد: "إنها خيبة أمل كبيرة. إذا كانت دولة إسرائيل تريد أن تثبت أنها تقدس الحياة قبل كل شيء، وأنها تؤمن حقاً بقيمة الحياة البشرية، فإن الكلمات ليست كافية. يجب أن يكون الهدف الأسمى للحرب. نحن نقدس الحياة ونعيد أهلنا إلى وطنهم أحياء"، حسب هآرتس.

اتفاق قريب

وفجر الثلاثاء، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل "بات قريباً".

وقال هنية في بيان مقتضب نشرته منصة "حماس" على تليغرام، "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة"، من دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الاثنين، قال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، إن إسرائيل "تماطل" فيما يخص الهدنة في قطاع غزة.

وذكر جبارين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ "حماس"، أن الحركة "حددت إطاراً عاماً لتطبيق أي اتفاق وهو وقف إطلاق النار وشرطنا لإتمام الهدنة وتطبيقها بشكل كامل".

ومساء الأحد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس "بات قريباً"، من دون ذكر تاريخ معين.

وتعرض "حماس" على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجَزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير مصادر فلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها نحو 7500 أسير فلسطيني بينهم نحو 500 من الأطفال والنساء، بينما أمضى عدد من الأسرى أكثر من 40 عاماً حتى الآن داخل أقبية السجون.