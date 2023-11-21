كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المزمعة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والحكومة الإسرائيلية والتي تشمل أيضاً هدنة في قطاع غزة.

وحسب الصحيفة، من المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الحرب، والمجلس الوزاري المصغر، والحكومة بدءاً من الساعة السادسة مساء اليوم من أجل البت في الصفقة والتصديق عليها وفق القانون.

وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة تشكل الإفراج عن 53 أسيراً إسرائيلياً من حماس، بينما تعلن إسرائيل هدنة لمدة أربعة أيام في كامل قطاع غزة، وتفرج عن 150 فلسطينياً من النساء والأطفال الأسرى في سجونها، وتسمح بإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووفق الاتفاق، فإن إسرائيل تتعهد بوقف حركة الطيران فوق قطاع غزة لمدة ست ساعات يومياً خلال الهدنة، وهو شرط أساسي وضعته حركة حماس حتى لا تستطيع إسرائيل كشف حركة عناصر المقاومة خلال الهدنة وعملية الإفراج عن الأسرى.

ولا تشمل الصفقة الإفراج عن أي أسير أجنبي لا يحمل الجنسية من حماس، وتقدر أواسط إسرائيلية أن تفرج حماس عن نساء كبيرات في السن.

بموجب الاتفاق، يمكن لأيام الهدنة أن تستمر أكثر من ذلك، إذ أضيف بند إلى الصفقة يشير إلى أن إسرائيل مستعدة لإعلان هدنة إضافية بعد أربعة الأيام الأساسية، على أساس يوم هدنة كامل مقابل كل عشرة أسرى إسرائيليين، وكذلك الإفراج عن ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.

وقال مصدر إسرائيلي إن ثمة احتمالاً أن تفرج حماس عن 20 إسرائيلياً إضافياً، بعد الإفراج عن 53 المتفق عليهم، وبذلك تمدد الهدنة إلى ستة أيام.

وصباح الثلاثاء أكّد قياديان في حركة حماس الفلسطينية الاقتراب من التوصل إلى هدنة مع إسرائيل، تشمل اتفاقاً لتبادل الأسرى.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في بيان مقتضب نشرته منصة حماس على تليغرام فجر الثلاثاء: “سلمت الحركة ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق الهدنة“، بلا مزيد من التفاصيل.

بدوره قال عزت الرشق القيادي في حماس، إن محادثات تجري بين الحركة وإسرائيل حول هدنة مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وحول اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف: “الاتفاق المنتظر يشمل الإفراج عن أسرى أطفال ونساء إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين بسجون الاحتلال“.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “هناك تقدم طرأ على صفقة تبادل الأسرى، وأتوقع أخباراً مبشرة قريباً“.

وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجَزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير مصادر فلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها نحو 7500 أسير فلسطيني بينهم نحو 500 من الأطفال والنساء، بينما أمضى عدد من الأسرى أكثر من 40 عاماً حتى الآن داخل أقبية السجون.